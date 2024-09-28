https://ria.ru/20240928/obstrel-1975207041.html

Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР 13 снарядов

Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР 13 снарядов - РИА Новости, 28.09.2024

Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР 13 снарядов

Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке с начала суток, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T07:53

2024-09-28T07:53

2024-09-28T07:54

специальная военная операция на украине

сцкк

нато

донецк

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке с начала суток, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0.10 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской и Никитовский районы): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Позднее с 1.05 по 7.15 по Донецку было выпущено 10 снарядов того же калибра, в том числе шесть - кассетных. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240928/bespilotniki-1975205908.html

https://ria.ru/20240928/ukraina-1975206112.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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сцкк, нато, донецк, горловка, донецкая народная республика