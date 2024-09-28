https://ria.ru/20240928/oborona-1975271500.html

"Пришел конец": на Западе ужаснулись из-за ситуации в зоне СВО

"Пришел конец": на Западе ужаснулись из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 28.09.2024

"Пришел конец": на Западе ужаснулись из-за ситуации в зоне СВО

Переход украинской армии в наступление невозможен из-за глобального преимущества вооруженных сил России, заявил американский политолог и эксперт по... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T19:34

2024-09-28T19:34

2024-09-28T19:40

специальная военная операция на украине

россия

джон миршаймер

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Переход украинской армии в наступление невозможен из-за глобального преимущества вооруженных сил России, заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Баланс сил уже решительно сдвинулся в пользу России. И если вы посмотрите на то, как развиваются события, то станет ясно, что он продолжит все больше сдвигаться в пользу России. <…> Я даже не уверен, что они (ВСУ. — Прим. ред.) способны обороняться", — заявил эксперт.Он также напомнил, что, согласно различным отчетам, соотношение живой силы на некоторых участках фронта составляет восемь к одному в пользу России, а по количеству артиллерии российская армия превосходит ВСУ в десять раз."Соотношение артиллерии десять к одному. <…> Вам конец!" — резюмировал Миршаймер.По данным Минобороны от субботы, за сутки потери ВСУ достигли 1990 солдат. Так, в зоне ответственности группировки российских войск "Центр" их число составило более 620 человек, группировки "Запад" — до 400 бойцов, "Южной" группировки — до 725, "Центральной" — свыше 620, "Восточной" — до 125. Кроме того, бойцы группировок войск "Днепр" и "Север" ликвидировали по 60 украинских военных.

https://ria.ru/20240725/ukraina-1961992710.html

https://ria.ru/20240927/zapad-1975035451.html

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россия, джон миршаймер, вооруженные силы украины, в мире