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Нетаньяху назвал события на Ближнем Востоке поворотным моментом

Нетаньяху назвал события на Ближнем Востоке поворотным моментом - РИА Новости, 28.09.2024

Нетаньяху назвал события на Ближнем Востоке поворотным моментом

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя ликвидацию главы движения "Хезболлах" Хасана Насруллу, предупредил израильтян о значительных вызовах в ближайшие РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T23:07

2024-09-28T23:07

2024-09-28T23:08

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя ликвидацию главы движения "Хезболлах" Хасана Насруллу, предупредил израильтян о значительных вызовах в ближайшие дни, а также назвал текущие события в регионе историческим поворотным моментом. "Граждане Израиля, у нас есть большие достижения, но работа ещё не завершена. В ближайшие дни мы столкнёмся со значительными вызовами, и мы справимся с ними вместе... это великие дни. Мы находимся в том, что является историческим поворотным моментом. Год назад, седьмого октября, наши враги напали на нас и думали, что Израиль на пути к уничтожению. Год спустя, удар за ударом, достижение за достижением, - они понимают, насколько их надежды развеялись", — заявил Нетаньяху в субботу в видеообращении к нации. Нетаньяху, в частности, пригрозил Ирану ответным ударом в случае атаки на еврейское государство, а также высказал слова поддержки тем силам в регионе, которые противостоят Тегерану. "Все, кто противостоит оси зла, все, кто стонет под гнётом жестокой тирании Ирана и его ставленников в Ливане, Сирии, в самом Иране и в других местах, все они сегодня исполнились надежды. Я обращаюсь к гражданам этих стран: Израиль с вами. А режиму аятолл я говорю: кто ударит по нам, мы ударим по нему. Нет такого места в Иране или на Ближнем Востоке, куда не дотянется длинная рука Израиля, и сегодня вы уже знаете, насколько это верно", - подчеркнул премьер. Ранее в сентябре Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Почти год север Израиля подвергался ежедневным обстрелам со стороны Ливана, что вынудило десятки тысяч израильтян покинуть свои дома.

https://ria.ru/20240928/netanyakhu-1975285324.html

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