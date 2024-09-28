Израиль несколько месяцев следил за местонахождением Насруллы, пишет NYT
NYT: Израиль знал о местонахождении Насруллы за несколько месяцев до авиаудара
© AP Photo / Bilal HusseinГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
© AP Photo / Bilal Hussein
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Израиля были осведомлены о местонахождении генерального секретаря ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы в течение несколько месяцев до авиаудара, а решение о его нанесении приняли, опасаясь, что он скроется, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.
Ранее движение "Хезболла" подтвердило гибель Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
«
"Израильские лидеры знали о местонахождении Хасана Насруллы в течение нескольких месяцев и решили нанести по нему удар на прошлой неделе, поскольку считали, что у них было мало времени, прежде чем лидер "Хезболлы" перейдет в другое место", - пишет издание со ссылкой на трех неназванных израильских военных чиновников.
Чиновники также заявили, что одним из немногих оставшихся в живых высокопоставленных лидеров "Хезболлах" является двоюродный брат Насруллы Хашем Сафиеддин, и вскоре он может быть объявлен его преемником. Они подчеркнули, что он является ключевым игроком в политической и социальной работе движения.