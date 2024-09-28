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Израиль несколько месяцев следил за местонахождением Насруллы, пишет NYT - РИА Новости, 28.09.2024
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16:00 28.09.2024 (обновлено: 16:01 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/nasrulla-1975246404.html
Израиль несколько месяцев следил за местонахождением Насруллы, пишет NYT
Израиль несколько месяцев следил за местонахождением Насруллы, пишет NYT - РИА Новости, 28.09.2024
Израиль несколько месяцев следил за местонахождением Насруллы, пишет NYT
Власти Израиля были осведомлены о местонахождении генерального секретаря ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы в течение несколько месяцев до... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T16:00
2024-09-28T16:01
в мире
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бейрут
хасан насрулла
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Израиля были осведомлены о местонахождении генерального секретаря ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы в течение несколько месяцев до авиаудара, а решение о его нанесении приняли, опасаясь, что он скроется, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники. Ранее движение "Хезболла" подтвердило гибель Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. "Израильские лидеры знали о местонахождении Хасана Насруллы в течение нескольких месяцев и решили нанести по нему удар на прошлой неделе, поскольку считали, что у них было мало времени, прежде чем лидер "Хезболлы" перейдет в другое место", - пишет издание со ссылкой на трех неназванных израильских военных чиновников. Чиновники также заявили, что одним из немногих оставшихся в живых высокопоставленных лидеров "Хезболлах" является двоюродный брат Насруллы Хашем Сафиеддин, и вскоре он может быть объявлен его преемником. Они подчеркнули, что он является ключевым игроком в политической и социальной работе движения.
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в мире, израиль, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль несколько месяцев следил за местонахождением Насруллы, пишет NYT

NYT: Израиль знал о местонахождении Насруллы за несколько месяцев до авиаудара

© AP Photo / Bilal HusseinГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Израиля были осведомлены о местонахождении генерального секретаря ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы в течение несколько месяцев до авиаудара, а решение о его нанесении приняли, опасаясь, что он скроется, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.
Ранее движение "Хезболла" подтвердило гибель Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
«
"Израильские лидеры знали о местонахождении Хасана Насруллы в течение нескольких месяцев и решили нанести по нему удар на прошлой неделе, поскольку считали, что у них было мало времени, прежде чем лидер "Хезболлы" перейдет в другое место", - пишет издание со ссылкой на трех неназванных израильских военных чиновников.
Чиновники также заявили, что одним из немногих оставшихся в живых высокопоставленных лидеров "Хезболлах" является двоюродный брат Насруллы Хашем Сафиеддин, и вскоре он может быть объявлен его преемником. Они подчеркнули, что он является ключевым игроком в политической и социальной работе движения.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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В миреИзраильБейрутХасан НасруллаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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