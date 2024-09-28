https://ria.ru/20240928/nasrulla-1975246404.html

Израиль несколько месяцев следил за местонахождением Насруллы, пишет NYT

Израиль несколько месяцев следил за местонахождением Насруллы, пишет NYT - РИА Новости, 28.09.2024

Израиль несколько месяцев следил за местонахождением Насруллы, пишет NYT

Власти Израиля были осведомлены о местонахождении генерального секретаря ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы в течение несколько месяцев до... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T16:00

2024-09-28T16:00

2024-09-28T16:01

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бейрут

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Израиля были осведомлены о местонахождении генерального секретаря ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы в течение несколько месяцев до авиаудара, а решение о его нанесении приняли, опасаясь, что он скроется, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники. Ранее движение "Хезболла" подтвердило гибель Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. "Израильские лидеры знали о местонахождении Хасана Насруллы в течение нескольких месяцев и решили нанести по нему удар на прошлой неделе, поскольку считали, что у них было мало времени, прежде чем лидер "Хезболлы" перейдет в другое место", - пишет издание со ссылкой на трех неназванных израильских военных чиновников. Чиновники также заявили, что одним из немногих оставшихся в живых высокопоставленных лидеров "Хезболлах" является двоюродный брат Насруллы Хашем Сафиеддин, и вскоре он может быть объявлен его преемником. Они подчеркнули, что он является ключевым игроком в политической и социальной работе движения.

https://ria.ru/20240928/traur-1975243613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024