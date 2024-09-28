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"Хезболла" потеряла контакт с Насруллой с вечера пятницы, пишут СМИ

"Хезболла" потеряла контакт с Насруллой с вечера пятницы, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2024

"Хезболла" потеряла контакт с Насруллой с вечера пятницы, пишут СМИ

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" потеряло контакт с генеральным секретарем Хасаном Насруллой с вечера пятницы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T11:28

2024-09-28T11:28

2024-09-28T11:42

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" потеряло контакт с генеральным секретарем Хасаном Насруллой с вечера пятницы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насрулла был ликвидирован в ходе авиаудара по штабу организации в Бейруте."Контакт с... Насруллой был потерян с вечера пятницы", - приводит агентство слова источника в движении.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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хезболла, в мире, хасан насрулла, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024