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"Хезболла" потеряла контакт с Насруллой с вечера пятницы, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2024
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11:28 28.09.2024 (обновлено: 11:42 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/nasrulla-1975221985.html
"Хезболла" потеряла контакт с Насруллой с вечера пятницы, пишут СМИ
"Хезболла" потеряла контакт с Насруллой с вечера пятницы, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2024
"Хезболла" потеряла контакт с Насруллой с вечера пятницы, пишут СМИ
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" потеряло контакт с генеральным секретарем Хасаном Насруллой с вечера пятницы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T11:28
2024-09-28T11:42
хезболла
в мире
хасан насрулла
израиль
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" потеряло контакт с генеральным секретарем Хасаном Насруллой с вечера пятницы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насрулла был ликвидирован в ходе авиаудара по штабу организации в Бейруте."Контакт с... Насруллой был потерян с вечера пятницы", - приводит агентство слова источника в движении.
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хезболла, в мире, хасан насрулла, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Хезболла, В мире, Хасан Насрулла, Израиль, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" потеряла контакт с Насруллой с вечера пятницы, пишут СМИ

AFP: "Хезболла" потеряла контакт с лидером движения Насруллой с вечера пятницы

© AP Photo / Bilal HusseinГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" потеряло контакт с генеральным секретарем Хасаном Насруллой с вечера пятницы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насрулла был ликвидирован в ходе авиаудара по штабу организации в Бейруте.
"Контакт с... Насруллой был потерян с вечера пятницы", - приводит агентство слова источника в движении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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ХезболлаВ миреХасан НасруллаИзраильБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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