https://ria.ru/20240928/nagrazhdenie-1975203967.html

Бойцов одного из полков группировки войск "Днепр" представили к наградам

Бойцов одного из полков группировки войск "Днепр" представили к наградам - РИА Новости, 28.09.2024

Бойцов одного из полков группировки войск "Днепр" представили к наградам

Военнослужащие одного из гвардейских полков группировки войск "Днепр", находящиеся на лечении в госпиталях после ранений в зоне СВО, получили государственные... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T06:41

2024-09-28T06:41

2024-09-28T06:41

специальная военная операция на украине

работино

москва

вооруженные силы украины

московская область (подмосковье)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Военнослужащие одного из гвардейских полков группировки войск "Днепр", находящиеся на лечении в госпиталях после ранений в зоне СВО, получили государственные награды, сообщил журналистам офицер полка с позывным "Кот". "Мы вручали награды государственные и ведомственные нашим раненым, потому что наш полк помнит о своих товарищах и никогда о них не забудет", - сказал он. Государственные и ведомственные награды вручили 13 военнослужащим - это ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест", медали Суворова и "Участника СВО". По словам офицера, мотострелковый полк был сформирован 1 октября 2022 года из мобилизованных жителей Москвы и Подмосковья. С декабря того же года отдельные подразделения полка участвовали в боях с ВСУ на переднем крае обороны на ореховском направлении в Запорожской области. В июне 2023 года полк принял бой в день начала контрнаступления ВСУ у населенного пункта Работино, находясь на направлении главного удара украинских бронетехники и пехоты. Активная фаза наступления противника длилась до ноября 2023 года. За бои под Работино более 600 бойцов и офицеров полка получили высокие государственные награды. За массовый героизм московский мотострелковый полк первым из вновь созданных полков, полностью укомплектованных мобилизованными, был удостоен почетного наименования "гвардейский".

https://ria.ru/20240924/yuvo-1974351139.html

https://ria.ru/20240911/belousov-1972078630.html

работино

москва

московская область (подмосковье)

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работино, москва, вооруженные силы украины, московская область (подмосковье)