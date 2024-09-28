Рейтинг@Mail.ru
Бойцов одного из полков группировки войск "Днепр" представили к наградам - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/nagrazhdenie-1975203967.html
Бойцов одного из полков группировки войск "Днепр" представили к наградам
Бойцов одного из полков группировки войск "Днепр" представили к наградам - РИА Новости, 28.09.2024
Бойцов одного из полков группировки войск "Днепр" представили к наградам
Военнослужащие одного из гвардейских полков группировки войск "Днепр", находящиеся на лечении в госпиталях после ранений в зоне СВО, получили государственные... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T06:41
2024-09-28T06:41
специальная военная операция на украине
работино
москва
вооруженные силы украины
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_3bca7e1edefcb4b7ef4c167d8e9f6d0f.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Военнослужащие одного из гвардейских полков группировки войск "Днепр", находящиеся на лечении в госпиталях после ранений в зоне СВО, получили государственные награды, сообщил журналистам офицер полка с позывным "Кот". "Мы вручали награды государственные и ведомственные нашим раненым, потому что наш полк помнит о своих товарищах и никогда о них не забудет", - сказал он. Государственные и ведомственные награды вручили 13 военнослужащим - это ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест", медали Суворова и "Участника СВО". По словам офицера, мотострелковый полк был сформирован 1 октября 2022 года из мобилизованных жителей Москвы и Подмосковья. С декабря того же года отдельные подразделения полка участвовали в боях с ВСУ на переднем крае обороны на ореховском направлении в Запорожской области. В июне 2023 года полк принял бой в день начала контрнаступления ВСУ у населенного пункта Работино, находясь на направлении главного удара украинских бронетехники и пехоты. Активная фаза наступления противника длилась до ноября 2023 года. За бои под Работино более 600 бойцов и офицеров полка получили высокие государственные награды. За массовый героизм московский мотострелковый полк первым из вновь созданных полков, полностью укомплектованных мобилизованными, был удостоен почетного наименования "гвардейский".
https://ria.ru/20240924/yuvo-1974351139.html
https://ria.ru/20240911/belousov-1972078630.html
работино
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36b33afe0e892d5e306ab1f608bb6b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
работино, москва, вооруженные силы украины, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Работино, Москва, Вооруженные силы Украины, Московская область (Подмосковье)
Бойцов одного из полков группировки войск "Днепр" представили к наградам

Бойцы одного из гвардейских полков группировки войск "Днепр" получили госнаграды

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Военнослужащие одного из гвардейских полков группировки войск "Днепр", находящиеся на лечении в госпиталях после ранений в зоне СВО, получили государственные награды, сообщил журналистам офицер полка с позывным "Кот".
«
"Мы вручали награды государственные и ведомственные нашим раненым, потому что наш полк помнит о своих товарищах и никогда о них не забудет", - сказал он. Государственные и ведомственные награды вручили 13 военнослужащим - это ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест", медали Суворова и "Участника СВО".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Радиотехническое соединение ЮВО наградили орденом Жукова
24 сентября, 06:13
По словам офицера, мотострелковый полк был сформирован 1 октября 2022 года из мобилизованных жителей Москвы и Подмосковья. С декабря того же года отдельные подразделения полка участвовали в боях с ВСУ на переднем крае обороны на ореховском направлении в Запорожской области. В июне 2023 года полк принял бой в день начала контрнаступления ВСУ у населенного пункта Работино, находясь на направлении главного удара украинских бронетехники и пехоты. Активная фаза наступления противника длилась до ноября 2023 года.
За бои под Работино более 600 бойцов и офицеров полка получили высокие государственные награды. За массовый героизм московский мотострелковый полк первым из вновь созданных полков, полностью укомплектованных мобилизованными, был удостоен почетного наименования "гвардейский".
Белоусов проинспектировал группировку войск Запад и вручил госнаграды военнослужащим - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Белоусов наградил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО
11 сентября, 13:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноМоскваВооруженные силы УкраиныМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала