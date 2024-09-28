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Сальдо рассказал, за что воюют польские наемники - РИА Новости, 28.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 28.09.2024 (обновлено: 20:29 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/naemniki-1975245398.html
Сальдо рассказал, за что воюют польские наемники
Сальдо рассказал, за что воюют польские наемники - РИА Новости, 28.09.2024
Сальдо рассказал, за что воюют польские наемники
Граждане Польши, служащие в составе украинской армии, воюют не за Украину, а за восстановление польской власти над территориями Правобережной Украины, сказал... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T15:48
2024-09-28T20:29
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
польша
украина
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 28 сен — РИА Новости. Граждане Польши, служащие в составе украинской армии, воюют не за Украину, а за восстановление польской власти над территориями Правобережной Украины, сказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. &quot;Поляки имеют, наверное, какую-то идеологическую составляющую: они считают, что это их земля. То есть они все равно, воюя против России, воюют не за украинцев — они воюют за себя. Вот для того, чтобы опять, как это было 400 лет назад, польская шляхта правила на Правобережной Украине. Вот там у них внутренне где-то все это осталось&quot;, — сказал РИА Новости глава Херсонской области.Губернатор подчеркнул, что в составе украинской армии становится все меньше украинцев и все больше иностранных наемников, в первую очередь — поляков.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
херсонская область
польша
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в мире, херсонская область , польша, украина, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Польша, Украина, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал, за что воюют польские наемники

Сальдо: поляки воюют не за Украину, а за восстановление власти в ее правобережье

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 28 сен — РИА Новости. Граждане Польши, служащие в составе украинской армии, воюют не за Украину, а за восстановление польской власти над территориями Правобережной Украины, сказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«

"Поляки имеют, наверное, какую-то идеологическую составляющую: они считают, что это их земля. То есть они все равно, воюя против России, воюют не за украинцев — они воюют за себя. Вот для того, чтобы опять, как это было 400 лет назад, польская шляхта правила на Правобережной Украине. Вот там у них внутренне где-то все это осталось", — сказал РИА Новости глава Херсонской области.

Губернатор подчеркнул, что в составе украинской армии становится все меньше украинцев и все больше иностранных наемников, в первую очередь — поляков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьПольшаУкраинаВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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