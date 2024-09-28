https://ria.ru/20240928/naemniki-1975245398.html

Сальдо рассказал, за что воюют польские наемники

Сальдо рассказал, за что воюют польские наемники - РИА Новости, 28.09.2024

Сальдо рассказал, за что воюют польские наемники

Граждане Польши, служащие в составе украинской армии, воюют не за Украину, а за восстановление польской власти над территориями Правобережной Украины, сказал... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T15:48

2024-09-28T15:48

2024-09-28T20:29

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

польша

украина

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 28 сен — РИА Новости. Граждане Польши, служащие в составе украинской армии, воюют не за Украину, а за восстановление польской власти над территориями Правобережной Украины, сказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Поляки имеют, наверное, какую-то идеологическую составляющую: они считают, что это их земля. То есть они все равно, воюя против России, воюют не за украинцев — они воюют за себя. Вот для того, чтобы опять, как это было 400 лет назад, польская шляхта правила на Правобережной Украине. Вот там у них внутренне где-то все это осталось", — сказал РИА Новости глава Херсонской области.Губернатор подчеркнул, что в составе украинской армии становится все меньше украинцев и все больше иностранных наемников, в первую очередь — поляков.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

херсонская область

польша

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , польша, украина, владимир сальдо, вооруженные силы украины