https://ria.ru/20240928/moskva-1975964516.html

В Москве отреставрируют 14 объектов культурного наследия

В Москве отреставрируют 14 объектов культурного наследия - РИА Новости, 02.10.2024

В Москве отреставрируют 14 объектов культурного наследия

Порядка 14 жилых домов - объектов культурного наследия реставрируются в Москве, город выделяет специальные субсидии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.10.2024

2024-09-28T10:45

2024-09-28T10:45

2024-10-02T15:14

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сергей собянин

москва

реставрация

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Порядка 14 жилых домов - объектов культурного наследия реставрируются в Москве, город выделяет специальные субсидии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В этом году реставрируем 14 жилых домов - объектов культурного наследия. Город выделяет специальные субсидии для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые признаны объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы", - написал он в своем Telegram-канале. Собянин добавил, что всего с 2020 года благодаря городской субсидии проведена реставрация в 30 жилых домах - объектах культурного наследия. Мэр подчеркнул, что с помощью лазерного сканирования создаётся точная модель здания, до мельчайших подробностей отражающая его состояние, изучаются архивы и фото. Привлекаются все необходимые специалисты, включая мастеров по дереву.

https://realty.ria.ru/20240927/remont-1974991988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей собянин, москва, реставрация