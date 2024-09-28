https://ria.ru/20240928/moskva-1975964516.html
В Москве отреставрируют 14 объектов культурного наследия
В Москве отреставрируют 14 объектов культурного наследия - РИА Новости, 02.10.2024
В Москве отреставрируют 14 объектов культурного наследия
Порядка 14 жилых домов - объектов культурного наследия реставрируются в Москве, город выделяет специальные субсидии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.10.2024
2024-09-28T10:45
2024-09-28T10:45
2024-10-02T15:14
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Порядка 14 жилых домов - объектов культурного наследия реставрируются в Москве, город выделяет специальные субсидии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В этом году реставрируем 14 жилых домов - объектов культурного наследия. Город выделяет специальные субсидии для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые признаны объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы", - написал он в своем Telegram-канале. Собянин добавил, что всего с 2020 года благодаря городской субсидии проведена реставрация в 30 жилых домах - объектах культурного наследия. Мэр подчеркнул, что с помощью лазерного сканирования создаётся точная модель здания, до мельчайших подробностей отражающая его состояние, изучаются архивы и фото. Привлекаются все необходимые специалисты, включая мастеров по дереву.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей собянин, москва, реставрация
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва, Реставрация
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Порядка 14 жилых домов - объектов культурного наследия реставрируются в Москве, город выделяет специальные субсидии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В этом году реставрируем 14 жилых домов - объектов культурного наследия. Город выделяет специальные субсидии для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые признаны объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы", - написал он в своем Telegram-канале.
Собянин добавил, что всего с 2020 года благодаря городской субсидии проведена реставрация в 30 жилых домах - объектах культурного наследия.
Мэр подчеркнул, что с помощью лазерного сканирования создаётся точная модель здания, до мельчайших подробностей отражающая его состояние, изучаются архивы и фото. Привлекаются все необходимые специалисты, включая мастеров по дереву.