Рейтинг@Mail.ru
В Москве отреставрируют 14 объектов культурного наследия - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:45 28.09.2024 (обновлено: 15:14 02.10.2024)
https://ria.ru/20240928/moskva-1975964516.html
В Москве отреставрируют 14 объектов культурного наследия
В Москве отреставрируют 14 объектов культурного наследия - РИА Новости, 02.10.2024
В Москве отреставрируют 14 объектов культурного наследия
Порядка 14 жилых домов - объектов культурного наследия реставрируются в Москве, город выделяет специальные субсидии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.10.2024
2024-09-28T10:45
2024-10-02T15:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
москва
реставрация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965259472_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_d34083c6f51d4aaefe0e6a1b42a64ef0.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Порядка 14 жилых домов - объектов культурного наследия реставрируются в Москве, город выделяет специальные субсидии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В этом году реставрируем 14 жилых домов - объектов культурного наследия. Город выделяет специальные субсидии для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые признаны объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы", - написал он в своем Telegram-канале. Собянин добавил, что всего с 2020 года благодаря городской субсидии проведена реставрация в 30 жилых домах - объектах культурного наследия. Мэр подчеркнул, что с помощью лазерного сканирования создаётся точная модель здания, до мельчайших подробностей отражающая его состояние, изучаются архивы и фото. Привлекаются все необходимые специалисты, включая мастеров по дереву.
https://realty.ria.ru/20240927/remont-1974991988.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965259472_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_4f3b4907e3c109b5ff0e79e48cceadc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей собянин, москва, реставрация
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва, Реставрация

В Москве отреставрируют 14 объектов культурного наследия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Собянин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Порядка 14 жилых домов - объектов культурного наследия реставрируются в Москве, город выделяет специальные субсидии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В этом году реставрируем 14 жилых домов - объектов культурного наследия. Город выделяет специальные субсидии для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые признаны объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы", - написал он в своем Telegram-канале.
Собянин добавил, что всего с 2020 года благодаря городской субсидии проведена реставрация в 30 жилых домах - объектах культурного наследия.
Мэр подчеркнул, что с помощью лазерного сканирования создаётся точная модель здания, до мельчайших подробностей отражающая его состояние, изучаются архивы и фото. Привлекаются все необходимые специалисты, включая мастеров по дереву.
Дом 4а на Симферопольском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В Москве отремонтируют почти 90 панельных домов с облицовкой из плитки
27 сентября, 09:30
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинМоскваРеставрация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала