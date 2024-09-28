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Энергетики Москвы обеспечили надежное энергоснабжение МГУ - РИА Новости, 28.09.2024
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13:51 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/moskva-1975237005.html
Энергетики Москвы обеспечили надежное энергоснабжение МГУ
Энергетики Москвы обеспечили надежное энергоснабжение МГУ - РИА Новости, 28.09.2024
Энергетики Москвы обеспечили надежное энергоснабжение МГУ
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по повышению надежности энергоснабжения МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщил заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T13:51
2024-09-28T13:51
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общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по повышению надежности энергоснабжения МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Обеспечению ключевых образовательных учреждений, расположенных в столице, надежным энергоснабжением уделяется особое внимание. В прошлом году начали реализацию масштабного проекта по повышению надежности энергоснабжения главного вуза страны - МГУ имени М.В. Ломоносова. В настоящее время работы полностью завершены, в дальнейшем планируем демонтировать все электроустановки, расположенные в главном корпусе вуза", – отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках первого этапа установили две распределительные подстанции во дворе главного корпуса МГУ на Воробьевых горах и проложили четыре питающие кабельные линии 10 киловольт общей протяженностью два километра. "В ходе второго этапа в этом году смонтировали восемь трансформаторных подстанций, выполнили прокладку дополнительных линий электропередачи 10 киловольт общей протяженностью почти 25 километров. Работы проводились максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения", – подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что увеличения мощности, которая в настоящее время составляет 23 мегаватт, не требуется. Университет обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мгу имени м. в. ломоносова
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, МГУ имени М. В. Ломоносова
Энергетики Москвы обеспечили надежное энергоснабжение МГУ

Бирюков: энергетики Москвы обеспечили надежное энергоснабжение МГУ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлавное здание МГУ в Москве
Главное здание МГУ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Главное здание МГУ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по повышению надежности энергоснабжения МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Обеспечению ключевых образовательных учреждений, расположенных в столице, надежным энергоснабжением уделяется особое внимание. В прошлом году начали реализацию масштабного проекта по повышению надежности энергоснабжения главного вуза страны - МГУ имени М.В. Ломоносова. В настоящее время работы полностью завершены, в дальнейшем планируем демонтировать все электроустановки, расположенные в главном корпусе вуза", – отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в рамках первого этапа установили две распределительные подстанции во дворе главного корпуса МГУ на Воробьевых горах и проложили четыре питающие кабельные линии 10 киловольт общей протяженностью два километра.
"В ходе второго этапа в этом году смонтировали восемь трансформаторных подстанций, выполнили прокладку дополнительных линий электропередачи 10 киловольт общей протяженностью почти 25 километров. Работы проводились максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения", – подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что увеличения мощности, которая в настоящее время составляет 23 мегаватт, не требуется. Университет обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
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