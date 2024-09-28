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Эксперт предупредила о мошеннической схеме с проверкой кредитной истории - РИА Новости, 28.09.2024
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02:18 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/moshenniki-1975197005.html
Эксперт предупредила о мошеннической схеме с проверкой кредитной истории
Эксперт предупредила о мошеннической схеме с проверкой кредитной истории - РИА Новости, 28.09.2024
Эксперт предупредила о мошеннической схеме с проверкой кредитной истории
Злоумышленники, которые пытаются обманом оформить на жертву кредитный продукт, зачастую используют схему с проверкой кредитной истории, заявила в разговоре с... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T02:18
2024-09-28T02:18
алла храпунова
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Злоумышленники, которые пытаются обманом оформить на жертву кредитный продукт, зачастую используют схему с проверкой кредитной истории, заявила в разговоре с РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. Так, по ее словам, запрос кредитной истории может быть признаком того, что мошенники хотят оформить от имени жертвы кредиты или займы. Более того, в такой ситуации, уже после оформления продукта, иногда человека могут и обмануть, сказав, что кредит не одобрен. "Стоит отметить, что зачастую жертвам после проверки кредитной истории сообщается, что кредит не одобрен, что является ложью", - рассказала Храпунова. Она добавила, что, когда злоумышленники просят проверить кредитную историю, это повышает риск того, что жертва будет обманута, и получит вместе с обычной картой и кредитный продукт - например, кредитную карту с кредитным лимитом. Она отметила, что в таком случае необходимо уточнить все условия кредитования и обслуживания, потому что случалось, что человек взял карту, забыл про нее и не стал использовать, но за открытый лимит у него набежала комиссия, которую тот не оплачивал. Как следствие, у жертвы появляется просроченная задолженность, о которой он даже не догадывался. "Кроме того, лимит по карте учитывается в кредитной истории, в расчете долговой нагрузки так, будто бы вы уже взяли кредит в этой сумме", - отметила Храпунова. Эксперт также рассказала, что аферисты - особенно в местах массового скопления - понимают, что люди не особо внимательны и заняты другими мыслями, поэтому могут, воспользовавшись этими факторами, оформить на человека займ или кредит, хотя тот сам этого не желает. "Если дело происходит в аэропорту или на вокзале, человек уезжает в точку своего назначения, а за это время мошенники оформляют на его имя кредиты, используя имеющиеся о нем данные", - пояснила она. Кроме того, мошенники могут попытаться узнать реквизиты и действующей карты, якобы для проверки репутации клиента. Так они получают доступ к банковскому приложению жертвы и таким образом имеют возможность списать деньги со всех счетов, в том числе оформив кредитные продукты.
https://ria.ru/20240917/peskov-1973151472.html
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алла храпунова
Алла Храпунова
Эксперт предупредила о мошеннической схеме с проверкой кредитной истории

Эксперт Храпунова: мошенники могут применять схему с проверкой кредитной истории

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Злоумышленники, которые пытаются обманом оформить на жертву кредитный продукт, зачастую используют схему с проверкой кредитной истории, заявила в разговоре с РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.
Так, по ее словам, запрос кредитной истории может быть признаком того, что мошенники хотят оформить от имени жертвы кредиты или займы. Более того, в такой ситуации, уже после оформления продукта, иногда человека могут и обмануть, сказав, что кредит не одобрен. "Стоит отметить, что зачастую жертвам после проверки кредитной истории сообщается, что кредит не одобрен, что является ложью", - рассказала Храпунова.
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Она добавила, что, когда злоумышленники просят проверить кредитную историю, это повышает риск того, что жертва будет обманута, и получит вместе с обычной картой и кредитный продукт - например, кредитную карту с кредитным лимитом.
Она отметила, что в таком случае необходимо уточнить все условия кредитования и обслуживания, потому что случалось, что человек взял карту, забыл про нее и не стал использовать, но за открытый лимит у него набежала комиссия, которую тот не оплачивал. Как следствие, у жертвы появляется просроченная задолженность, о которой он даже не догадывался.
"Кроме того, лимит по карте учитывается в кредитной истории, в расчете долговой нагрузки так, будто бы вы уже взяли кредит в этой сумме", - отметила Храпунова.
Эксперт также рассказала, что аферисты - особенно в местах массового скопления - понимают, что люди не особо внимательны и заняты другими мыслями, поэтому могут, воспользовавшись этими факторами, оформить на человека займ или кредит, хотя тот сам этого не желает.
"Если дело происходит в аэропорту или на вокзале, человек уезжает в точку своего назначения, а за это время мошенники оформляют на его имя кредиты, используя имеющиеся о нем данные", - пояснила она.
Кроме того, мошенники могут попытаться узнать реквизиты и действующей карты, якобы для проверки репутации клиента. Так они получают доступ к банковскому приложению жертвы и таким образом имеют возможность списать деньги со всех счетов, в том числе оформив кредитные продукты.
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