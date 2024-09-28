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Захарова обвинила Кишинев в попытках вытеснить русскоязычный контент - РИА Новости, 28.09.2024
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12:48 28.09.2024 (обновлено: 13:07 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/moldaviya-1975231272.html
Захарова обвинила Кишинев в попытках вытеснить русскоязычный контент
Захарова обвинила Кишинев в попытках вытеснить русскоязычный контент - РИА Новости, 28.09.2024
Захарова обвинила Кишинев в попытках вытеснить русскоязычный контент
Кишинёв, блокируя сайты российских СМИ, в том числе РИА Новости, старается лишить население Молдавии ресурсов на русском языке и пытается вытеснить... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:48
2024-09-28T13:07
россия
сша
в мире
мария захарова
санкции сша против "россии сегодня" и rt
майя санду
украина
молдавия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кишинёв, блокируя сайты российских СМИ, в том числе РИА Новости, старается лишить население Молдавии ресурсов на русском языке и пытается вытеснить русскоязычный контент из информационного пространства страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости, сайт РИА Новости Крым, сайт государственного совета республики и еще несколько крымских ресурсов. Уточняется, что уведомление СИБ было оформлено и отправлено операторам 25 сентября."Русофобский режим Майи Санду, следуя примеру стран Запада, не в первый раз блокирует доступ к многочисленным русскоязычным новостным порталам с целью вытеснения русскоязычного контента и СМИ из информационного пространства страны. Подобным образом официальный Кишинев старается лишить свое население информресурсов на русском языке, который является основным средством общения для подавляющего большинства граждан Молдавии", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.Она подчеркнула, что молдавские власти, видимо, стремятся "не отстать от "преуспевших" в репрессиях" против российских медиаресурсов Украины и Прибалтики."Сложившемуся тягостному положению дел в вопросе обеспечения всеобщего доступа к информации потворствуют своим лицемерным молчанием профильные международные организации и правозащитные структуры, призванные по долгу службы защищать свободу слова и плюрализм мнений. Как и во многих других случаях, и в этот раз они демонстрируют свою дисфункцию, полную утрату самостоятельности", - отметила официальный представитель МИД РФ.Она напомнила, что Вашингтон в середине сентября так же ужесточил санкционный режим против российских СМИ, в том числе медиагруппы "Россия сегодня"."По сути, предпринятые Соединенными Штатами шаги вышли за пределы рестрикций как таковых, и стали объявлением со стороны Вашингтона полноформатной войны свободе слова как явлению. Под надуманными предлогами США подвергли атаке как СМИ, так и персонально профессионалов медиасферы, журналистов, чья личная безопасность была поставлена под угрозу. Расцениваем такие действия американской администрации как бесцеремонное нападение на саму профессию журналиста, а также как проявление неуважения к человеческому достоинству", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
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россия, сша, в мире, мария захарова, санкции сша против "россии сегодня" и rt, майя санду, украина, молдавия
Россия, США, В мире, Мария Захарова, Санкции США против "России сегодня" и RT, Майя Санду, Украина, Молдавия
Захарова обвинила Кишинев в попытках вытеснить русскоязычный контент

Захарова: Кишинев пытается лишить население Молдавии ресурсов на русском языке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кишинёв, блокируя сайты российских СМИ, в том числе РИА Новости, старается лишить население Молдавии ресурсов на русском языке и пытается вытеснить русскоязычный контент из информационного пространства страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости, сайт РИА Новости Крым, сайт государственного совета республики и еще несколько крымских ресурсов. Уточняется, что уведомление СИБ было оформлено и отправлено операторам 25 сентября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
3 июля, 08:00
"Русофобский режим Майи Санду, следуя примеру стран Запада, не в первый раз блокирует доступ к многочисленным русскоязычным новостным порталам с целью вытеснения русскоязычного контента и СМИ из информационного пространства страны. Подобным образом официальный Кишинев старается лишить свое население информресурсов на русском языке, который является основным средством общения для подавляющего большинства граждан Молдавии", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Она подчеркнула, что молдавские власти, видимо, стремятся "не отстать от "преуспевших" в репрессиях" против российских медиаресурсов Украины и Прибалтики.
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"Сложившемуся тягостному положению дел в вопросе обеспечения всеобщего доступа к информации потворствуют своим лицемерным молчанием профильные международные организации и правозащитные структуры, призванные по долгу службы защищать свободу слова и плюрализм мнений. Как и во многих других случаях, и в этот раз они демонстрируют свою дисфункцию, полную утрату самостоятельности", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Она напомнила, что Вашингтон в середине сентября так же ужесточил санкционный режим против российских СМИ, в том числе медиагруппы "Россия сегодня".
"По сути, предпринятые Соединенными Штатами шаги вышли за пределы рестрикций как таковых, и стали объявлением со стороны Вашингтона полноформатной войны свободе слова как явлению. Под надуманными предлогами США подвергли атаке как СМИ, так и персонально профессионалов медиасферы, журналистов, чья личная безопасность была поставлена под угрозу. Расцениваем такие действия американской администрации как бесцеремонное нападение на саму профессию журналиста, а также как проявление неуважения к человеческому достоинству", - подчеркнула Захарова.
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РоссияСШАВ миреМария ЗахароваСанкции США против "России сегодня" и RTМайя СандуУкраинаМолдавия
 
 
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