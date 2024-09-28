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В Кишиневе облили краской еще два здания - РИА Новости, 28.09.2024
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11:14 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/moldaviya-1975220615.html
В Кишиневе облили краской еще два здания
В Кишиневе облили краской еще два здания - РИА Новости, 28.09.2024
В Кишиневе облили краской еще два здания
Молдавская полиция сообщила в субботу, что были облиты краской еще два здания в Кишиневе - общественной телерадиокомпании "Молдова 1" и Высшей судебной палаты. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T11:14
2024-09-28T11:14
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КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Молдавская полиция сообщила в субботу, что были облиты краской еще два здания в Кишиневе - общественной телерадиокомпании "Молдова 1" и Высшей судебной палаты. В пятницу молдавская полиция сообщила, что задержала двух молодых людей, которые ранее облили краской здания министерства труда и правительства. "Вчера вечером два других государственных учреждения подверглись вандализму, их облили краской. Речь идет о здании общественной компании "Телерадио-Молдова" и Высшей судебной палате", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале полиции. Отмечается, что полицией уже установлен круг подозреваемых, в связи с этим предприняты все уголовно-процессуальные действия. В правоохранительных органах сообщили, что накануне в столице было облито краской здание министерства труда и социальной защиты. Через полчаса ситуация повторилась уже у здания правительства. Неделей ранее неизвестные облили краской двери Центризбиркома Молдавии. Задержанные молодые люди в возрасте 20 лет и 21 года доставлены в инспекторат полиции для документирования. Ранее власти Молдавии неоднократно говорили об угрозе дестабилизации ситуации в стране, в том числе якобы со стороны оппозиционных политических сил. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду
В Кишиневе облили краской еще два здания

В Кишиневе облили краской еще два государственных учреждения

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Кишиневе
Сотрудники полиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Сотрудники полиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Молдавская полиция сообщила в субботу, что были облиты краской еще два здания в Кишиневе - общественной телерадиокомпании "Молдова 1" и Высшей судебной палаты.
В пятницу молдавская полиция сообщила, что задержала двух молодых людей, которые ранее облили краской здания министерства труда и правительства.
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"Вчера вечером два других государственных учреждения подверглись вандализму, их облили краской. Речь идет о здании общественной компании "Телерадио-Молдова" и Высшей судебной палате", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале полиции.
Отмечается, что полицией уже установлен круг подозреваемых, в связи с этим предприняты все уголовно-процессуальные действия.
В правоохранительных органах сообщили, что накануне в столице было облито краской здание министерства труда и социальной защиты. Через полчаса ситуация повторилась уже у здания правительства. Неделей ранее неизвестные облили краской двери Центризбиркома Молдавии. Задержанные молодые люди в возрасте 20 лет и 21 года доставлены в инспекторат полиции для документирования.
Ранее власти Молдавии неоднократно говорили об угрозе дестабилизации ситуации в стране, в том числе якобы со стороны оппозиционных политических сил.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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