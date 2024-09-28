https://ria.ru/20240928/moldaviya-1975220615.html

В Кишиневе облили краской еще два здания

В Кишиневе облили краской еще два здания - РИА Новости, 28.09.2024

В Кишиневе облили краской еще два здания

Молдавская полиция сообщила в субботу, что были облиты краской еще два здания в Кишиневе - общественной телерадиокомпании "Молдова 1" и Высшей судебной палаты. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T11:14

2024-09-28T11:14

2024-09-28T11:14

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КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Молдавская полиция сообщила в субботу, что были облиты краской еще два здания в Кишиневе - общественной телерадиокомпании "Молдова 1" и Высшей судебной палаты. В пятницу молдавская полиция сообщила, что задержала двух молодых людей, которые ранее облили краской здания министерства труда и правительства. "Вчера вечером два других государственных учреждения подверглись вандализму, их облили краской. Речь идет о здании общественной компании "Телерадио-Молдова" и Высшей судебной палате", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале полиции. Отмечается, что полицией уже установлен круг подозреваемых, в связи с этим предприняты все уголовно-процессуальные действия. В правоохранительных органах сообщили, что накануне в столице было облито краской здание министерства труда и социальной защиты. Через полчаса ситуация повторилась уже у здания правительства. Неделей ранее неизвестные облили краской двери Центризбиркома Молдавии. Задержанные молодые люди в возрасте 20 лет и 21 года доставлены в инспекторат полиции для документирования. Ранее власти Молдавии неоднократно говорили об угрозе дестабилизации ситуации в стране, в том числе якобы со стороны оппозиционных политических сил. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду