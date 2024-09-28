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Число погибших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы выросло до 11

Число погибших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы выросло до 11 - РИА Новости, 28.09.2024

Число погибших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы выросло до 11

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 11, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T05:46

2024-09-28T05:46

2024-09-28T09:30

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в махачкале

происшествия

махачкала

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 11, сообщило МЧС в Telegram-канале."В Дагестане спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего", — говорится в публикации.Ранее сообщалось о десяти погибших, среди которых двое детей, еще 11 человек получили ранения.Накануне на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы прогремел взрыв с последующим возгоранием. Здание автозаправки оказалось разрушено, огонь охватил техстанцию и столовую.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также организовала проверку.

россия

махачкала

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2024

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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. 2024-09-28T05:46 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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