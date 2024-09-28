https://ria.ru/20240928/likvidatsiya-1975291549.html

Нетаньяху косвенно сообщил, когда принял решение ликвидировать Насруллу

Нетаньяху косвенно сообщил, когда принял решение ликвидировать Насруллу - РИА Новости, 28.09.2024

Нетаньяху косвенно сообщил, когда принял решение ликвидировать Насруллу

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, впервые публично комментируя ликвидацию главы движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, заявил, что в начале недели пришел к... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T23:16

2024-09-28T23:16

2024-09-28T23:16

в мире

израиль

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хасан насрулла

биньямин нетаньяху

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, впервые публично комментируя ликвидацию главы движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, заявил, что в начале недели пришел к выводу о недостаточности наносимых в те дни израильских ударов по целям движения в Ливане. Премьер назвал Насруллу "террористом номер один" и "главным двигателем оси зла Ирана", отметив, что "Хезболлах" вынашивало планы по уничтожению Израиля. "Он не только управлялся Ираном, но и сам часто управлял Ираном. Поэтому в начале недели я пришёл к выводу, что мощных ударов, которые ЦАХАЛ нанёс "Хезболлах" в последние дни, этих ударов будет недостаточно... Ведь пока Насрулла был жив, он бы быстро восстановил потенциал "Хезболлах", который мы подорвали. Поэтому я отдал приказ - и его больше нет с нами", - заявил Нетаньяху. "Мы свели счёты с тем, кто несёт ответственность за убийство бесчисленных израильтян и многих граждан других стран, включая сотни американцев и десятки французов", - добавил премьер еврейского государства.

https://ria.ru/20240928/lavrov-1975288100.html

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в мире, израиль, иран, ливан, хасан насрулла, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024