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Нетаньяху косвенно сообщил, когда принял решение ликвидировать Насруллу
Нетаньяху косвенно сообщил, когда принял решение ликвидировать Насруллу - РИА Новости, 28.09.2024
Нетаньяху косвенно сообщил, когда принял решение ликвидировать Насруллу
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, впервые публично комментируя ликвидацию главы движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, заявил, что в начале недели пришел к... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:16
2024-09-28T23:16
2024-09-28T23:16
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, впервые публично комментируя ликвидацию главы движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, заявил, что в начале недели пришел к выводу о недостаточности наносимых в те дни израильских ударов по целям движения в Ливане. Премьер назвал Насруллу "террористом номер один" и "главным двигателем оси зла Ирана", отметив, что "Хезболлах" вынашивало планы по уничтожению Израиля. "Он не только управлялся Ираном, но и сам часто управлял Ираном. Поэтому в начале недели я пришёл к выводу, что мощных ударов, которые ЦАХАЛ нанёс "Хезболлах" в последние дни, этих ударов будет недостаточно... Ведь пока Насрулла был жив, он бы быстро восстановил потенциал "Хезболлах", который мы подорвали. Поэтому я отдал приказ - и его больше нет с нами", - заявил Нетаньяху. "Мы свели счёты с тем, кто несёт ответственность за убийство бесчисленных израильтян и многих граждан других стран, включая сотни американцев и десятки французов", - добавил премьер еврейского государства.
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в мире, израиль, иран, ливан, хасан насрулла, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Ливан, Хасан Насрулла, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху косвенно сообщил, когда принял решение ликвидировать Насруллу
Нетаньяху косвенно заявил, что ликвидировать Насруллу решили в начале недели