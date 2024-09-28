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Лавров встретился с главой МИД Буркина-Фасо - РИА Новости, 28.09.2024
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23:43 28.09.2024 (обновлено: 23:45 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/lavrov-1975294269.html
Лавров встретился с главой МИД Буркина-Фасо
Лавров встретился с главой МИД Буркина-Фасо - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров встретился с главой МИД Буркина-Фасо
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре обсудили на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН вопросы двустороннего и... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:43
2024-09-28T23:45
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре обсудили на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН вопросы двустороннего и многостороннего характера, отметив важность укрепления координации обеих стран, сообщили в российском дипведомстве. "Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня. Отмечена важность дальнейшего укрепления тесной внешнеполитической координации двух стран", - говорится в сообщении МИД. В российском дипведомстве добавили, что министры подтвердили взаимный настрой на активизацию сотрудничества между государствами "в различных областях с упором на расширение их торгово-экономической и гуманитарной составляющих".
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россия, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Россия, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Лавров встретился с главой МИД Буркина-Фасо

Лавров и глава МИД Буркина-Фасо Траоре обсудили двусторонние отношения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре обсудили на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН вопросы двустороннего и многостороннего характера, отметив важность укрепления координации обеих стран, сообщили в российском дипведомстве.
"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня. Отмечена важность дальнейшего укрепления тесной внешнеполитической координации двух стран", - говорится в сообщении МИД.
В российском дипведомстве добавили, что министры подтвердили взаимный настрой на активизацию сотрудничества между государствами "в различных областях с упором на расширение их торгово-экономической и гуманитарной составляющих".
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