https://ria.ru/20240928/lavrov-1975294269.html

Лавров встретился с главой МИД Буркина-Фасо

Лавров встретился с главой МИД Буркина-Фасо - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров встретился с главой МИД Буркина-Фасо

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре обсудили на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН вопросы двустороннего и... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T23:43

2024-09-28T23:43

2024-09-28T23:45

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре обсудили на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН вопросы двустороннего и многостороннего характера, отметив важность укрепления координации обеих стран, сообщили в российском дипведомстве. "Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня. Отмечена важность дальнейшего укрепления тесной внешнеполитической координации двух стран", - говорится в сообщении МИД. В российском дипведомстве добавили, что министры подтвердили взаимный настрой на активизацию сотрудничества между государствами "в различных областях с упором на расширение их торгово-экономической и гуманитарной составляющих".

https://ria.ru/20240928/iran-1975293835.html

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россия, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, в мире