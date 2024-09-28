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Лавров обсудил с главой МИД Алжира ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.09.2024
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23:42 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/lavrov-1975294083.html
Лавров обсудил с главой МИД Алжира ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров обсудил с главой МИД Алжира ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров обсудил с главой МИД Алжира ситуацию на Ближнем Востоке
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН с алжирским коллегой Ахмедом Аттафом эскалацию в зоне арабо-израильского конфликта... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:42
2024-09-28T23:42
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН с алжирским коллегой Ахмедом Аттафом эскалацию в зоне арабо-израильского конфликта и положение в Сахаро-Сахельском регионе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Состоялся доверительный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на беспрецедентную эскалацию в зоне арабо-израильского конфликта и положение дел в Сахаро-Сахельской зоне. Министры отметили важность урегулирования конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими методами на основе общепризнанных принципов международной законности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В дипведомстве отметили, что министры коснулись задач укрепления двусторонних отношений "С обеих сторон было выражено удовлетворение высоким уровнем политического диалога и координации в различных многосторонних форматах, в том числе на площадках Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН", - подчеркнули в российском министерстве. Ранее пресс-служба ливанского движения "Хезболлах" подтвердила, что генсек движения Хасан Насрулла погиб в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. В субботу армия Израиля официально подтвердила ликвидацию Насруллы в ходе авиаудара по главному штабу "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута, который был осуществлен в пятницу. Отмечалось, что вместе с ним был ликвидирован Али Карки, командующий южным фронтом "Хезболлах". Гибель своего лидера позднее подтвердили и в "Хезболлах". Насрулла стал генеральным секретарем организации в 1992 году. Под его руководством шиитское движение усилило свое влияние в Ливане и расширило свои военные и политические возможности. С 1980-х годов движение "Хезболлах" считается ответственным за десятки террористических атак в разных странах на граждан Израиля, США, Франции и других государств.
https://ria.ru/20240928/ataki-1975269039.html
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в мире, россия, бейрут, израиль, хасан насрулла, сергей лавров, хезболла, оон, генеральная ассамблея оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Россия, Бейрут, Израиль, Хасан Насрулла, Сергей Лавров, Хезболла, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Лавров обсудил с главой МИД Алжира ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров обсудил с главой МИД Алжира Аттафом ситуацию в Ближнем Востоке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН с алжирским коллегой Ахмедом Аттафом эскалацию в зоне арабо-израильского конфликта и положение в Сахаро-Сахельском регионе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Состоялся доверительный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на беспрецедентную эскалацию в зоне арабо-израильского конфликта и положение дел в Сахаро-Сахельской зоне. Министры отметили важность урегулирования конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими методами на основе общепризнанных принципов международной законности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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В дипведомстве отметили, что министры коснулись задач укрепления двусторонних отношений
«
"С обеих сторон было выражено удовлетворение высоким уровнем политического диалога и координации в различных многосторонних форматах, в том числе на площадках Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН", - подчеркнули в российском министерстве.
Ранее пресс-служба ливанского движения "Хезболлах" подтвердила, что генсек движения Хасан Насрулла погиб в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
В субботу армия Израиля официально подтвердила ликвидацию Насруллы в ходе авиаудара по главному штабу "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута, который был осуществлен в пятницу. Отмечалось, что вместе с ним был ликвидирован Али Карки, командующий южным фронтом "Хезболлах". Гибель своего лидера позднее подтвердили и в "Хезболлах".
Насрулла стал генеральным секретарем организации в 1992 году. Под его руководством шиитское движение усилило свое влияние в Ливане и расширило свои военные и политические возможности. С 1980-х годов движение "Хезболлах" считается ответственным за десятки террористических атак в разных странах на граждан Израиля, США, Франции и других государств.
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В миреРоссияБейрутИзраильХасан НасруллаСергей ЛавровХезболлаООНГенеральная Ассамблея ООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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