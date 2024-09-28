https://ria.ru/20240928/lavrov-1975294083.html

Лавров обсудил с главой МИД Алжира ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров обсудил с главой МИД Алжира ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров обсудил с главой МИД Алжира ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН с алжирским коллегой Ахмедом Аттафом эскалацию в зоне арабо-израильского конфликта... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T23:42

2024-09-28T23:42

2024-09-28T23:42

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН с алжирским коллегой Ахмедом Аттафом эскалацию в зоне арабо-израильского конфликта и положение в Сахаро-Сахельском регионе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Состоялся доверительный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на беспрецедентную эскалацию в зоне арабо-израильского конфликта и положение дел в Сахаро-Сахельской зоне. Министры отметили важность урегулирования конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими методами на основе общепризнанных принципов международной законности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В дипведомстве отметили, что министры коснулись задач укрепления двусторонних отношений "С обеих сторон было выражено удовлетворение высоким уровнем политического диалога и координации в различных многосторонних форматах, в том числе на площадках Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН", - подчеркнули в российском министерстве. Ранее пресс-служба ливанского движения "Хезболлах" подтвердила, что генсек движения Хасан Насрулла погиб в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. В субботу армия Израиля официально подтвердила ликвидацию Насруллы в ходе авиаудара по главному штабу "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута, который был осуществлен в пятницу. Отмечалось, что вместе с ним был ликвидирован Али Карки, командующий южным фронтом "Хезболлах". Гибель своего лидера позднее подтвердили и в "Хезболлах". Насрулла стал генеральным секретарем организации в 1992 году. Под его руководством шиитское движение усилило свое влияние в Ливане и расширило свои военные и политические возможности. С 1980-х годов движение "Хезболлах" считается ответственным за десятки террористических атак в разных странах на граждан Израиля, США, Франции и других государств.

https://ria.ru/20240928/ataki-1975269039.html

https://ria.ru/20240927/lavrov-1975190587.html

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