Рейтинг@Mail.ru
Лавров высказался о реакции Запада на изменение ядерной доктрины - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/lavrov-1975290410.html
Лавров высказался о реакции Запада на изменение ядерной доктрины
Лавров высказался о реакции Запада на изменение ядерной доктрины - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров высказался о реакции Запада на изменение ядерной доктрины
России станет ясно, понял ли Запад ее сигнал об изменении ядерной доктрины, когда будет понятно, дается ли Киеву разрешение на удары вглубь России западным... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:05
2024-09-28T23:05
россия
киев
украина
сергей лавров
владимир путин
генеральная ассамблея оон
оон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577555198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa726fee1f5b0950471fd9d5fc0b991e.jpg
ООН, 28 сен - РИА Новости. России станет ясно, понял ли Запад ее сигнал об изменении ядерной доктрины, когда будет понятно, дается ли Киеву разрешение на удары вглубь России западным дальнобойным оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Когда мы говорим что-то публично, особенно когда президент говорит публично, мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышат. Как они (Запад - ред.) это понимают - не мне судить. Поймем, как они это понимают, в случае, когда станет окончательно ясно, дадут ли они Украине разрешение на дальнобойные орудия, тогда будет понятно, как они поняли то, что услышали", - сказал Лавров на пресс-конференции на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня в Генассамблее ООН, отвечая на вопрос о том, какой сигнал Россия посылала Западу изменениями в ядерной доктрине России. Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Он заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии. Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20240928/lavrov-1975269795.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577555198_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_65502d1f3d810a368c3525a8a5edfbfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, сергей лавров, владимир путин, генеральная ассамблея оон, оон, нато, в мире
Россия, Киев, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, НАТО, В мире
Лавров высказался о реакции Запада на изменение ядерной доктрины

Лавров: реакция Запада на ядерную доктрине будет ясна по его решениям по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 28 сен - РИА Новости. России станет ясно, понял ли Запад ее сигнал об изменении ядерной доктрины, когда будет понятно, дается ли Киеву разрешение на удары вглубь России западным дальнобойным оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда мы говорим что-то публично, особенно когда президент говорит публично, мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышат. Как они (Запад - ред.) это понимают - не мне судить. Поймем, как они это понимают, в случае, когда станет окончательно ясно, дадут ли они Украине разрешение на дальнобойные орудия, тогда будет понятно, как они поняли то, что услышали", - сказал Лавров на пресс-конференции на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня в Генассамблее ООН, отвечая на вопрос о том, какой сигнал Россия посылала Западу изменениями в ядерной доктрине России.
Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Он заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Выступление Лаврова на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Лавров заявил о бессмысленности попыток воевать с ядерной державой
Вчера, 19:16
 
РоссияКиевУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинГенеральная Ассамблея ООНООННАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала