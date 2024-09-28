https://ria.ru/20240928/lavrov-1975290410.html

Лавров высказался о реакции Запада на изменение ядерной доктрины

Лавров высказался о реакции Запада на изменение ядерной доктрины - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров высказался о реакции Запада на изменение ядерной доктрины

России станет ясно, понял ли Запад ее сигнал об изменении ядерной доктрины, когда будет понятно, дается ли Киеву разрешение на удары вглубь России западным... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T23:05

2024-09-28T23:05

2024-09-28T23:05

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ООН, 28 сен - РИА Новости. России станет ясно, понял ли Запад ее сигнал об изменении ядерной доктрины, когда будет понятно, дается ли Киеву разрешение на удары вглубь России западным дальнобойным оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Когда мы говорим что-то публично, особенно когда президент говорит публично, мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышат. Как они (Запад - ред.) это понимают - не мне судить. Поймем, как они это понимают, в случае, когда станет окончательно ясно, дадут ли они Украине разрешение на дальнобойные орудия, тогда будет понятно, как они поняли то, что услышали", - сказал Лавров на пресс-конференции на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня в Генассамблее ООН, отвечая на вопрос о том, какой сигнал Россия посылала Западу изменениями в ядерной доктрине России. Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Он заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии. Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240928/lavrov-1975269795.html

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россия, киев, украина, сергей лавров, владимир путин, генеральная ассамблея оон, оон, нато, в мире