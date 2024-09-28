https://ria.ru/20240928/lavrov-1975289204.html

Лавров назвал курдский вопрос одним из ключевых для Турции и Сирии

Лавров назвал курдский вопрос одним из ключевых для Турции и Сирии - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров назвал курдский вопрос одним из ключевых для Турции и Сирии

Курдский вопрос будет одним из ключевых для Турции и Сирии, если эти государства вернутся к переговорному процессу для нормализации двусторонних отношений,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T22:35

2024-09-28T22:35

2024-09-28T22:35

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ООН, 28 сен - РИА Новости. Курдский вопрос будет одним из ключевых для Турции и Сирии, если эти государства вернутся к переговорному процессу для нормализации двусторонних отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы буквально недавно с моим турецким коллегой здесь общались. Говорил я об этом и с новым министром иностранных Сирийской Арабской Республики. Есть с обеих сторон идеи, которые, на мой взгляд, должны позволить этот процесс (нормализации отношений - ред.) возобновить... Конечно, курдский вопрос будет одним из главных в ходе этих переговоров. Наряду с вопросами пресечения рисков терроризма и обеспечения безопасности границ", - сказал Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Ранее в МИД Турции заявили РИА Новости, что Анкара приветствует усилия России по налаживанию взаимодействия между Турцией и Сирией, продолжит собственные усилия по подготовке почвы для нормализации отношений с Дамаском в духе доброй воли, без предварительных условий. Министр иностранных дел заявил 31 августа, что встреча в формате РФ - Иран - Турция - Сирия по нормализации отношений Анкары и Дамаска состоится в обозримой перспективе. Он напомнил, что стороны в 2023 году сумели провести встречу с участием оборонных ведомств, министерств иностранных дел и спецслужб, попытавшись обговорить условия, способные привести к нормализации отношений между Сирией и Турцией. Главы МИД четырех стран провели встречу в Москве 10 мая 2023 года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Однако позже Асад, выступая перед новым созывом парламента, заявил, что по данной инициативе нет никакого прогресса, несмотря на искренние усилия посредников в лице России, Ирана и Ирака.

https://ria.ru/20240928/oon-1975288855.html

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в мире, турция, сирия, россия, сергей лавров