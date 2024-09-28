https://ria.ru/20240928/lavrov-1975288705.html
Лавров и Янг обсудили вопросы работы Генассамблеи ООН
Лавров и Янг обсудили вопросы работы Генассамблеи ООН - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров и Янг обсудили вопросы работы Генассамблеи ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Филемон Янг обсудили в Нью-Йорке вопросы повышения эффективности работы... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T22:22
2024-09-28T22:22
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Филемон Янг обсудили в Нью-Йорке вопросы повышения эффективности работы Генассамблеи, а так же повестку дня текущей сессии, сообщили в российском дипведомстве. "Состоялось обсуждение вопросов повестки дня сессии, отмечалась ключевая нормообразующая роль Генассамблеи. Были также затронуты сюжеты, связанные с проблематикой повышения эффективности работы ГА ООН и соотношения ее деятельности с другими главными органами ООН", - говорится в сообщении МИД РФ. Лавров выразил надежду, что Янг как председатель будет придерживаться сбалансированной и беспристрастной линии, учитывать мнения всех государств-членов и не допускать использования площадки в корыстных интересах, подчеркнули в дипведомстве. "Акцентирована важность поддержания в Генассамблее атмосферы конструктивного сотрудничества и неприемлемость привнесения в нее деструктивных инициатив конфронтационной природы", - отмечается в сообщении МИД РФ.
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в мире, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров и Янг обсудили вопросы работы Генассамблеи ООН
Лавров и Янг обсудили вопросы повышения эффективности работы Генассамблеи ООН
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Филемон Янг обсудили в Нью-Йорке вопросы повышения эффективности работы Генассамблеи, а так же повестку дня текущей сессии, сообщили в российском дипведомстве.
«
"Состоялось обсуждение вопросов повестки дня сессии, отмечалась ключевая нормообразующая роль Генассамблеи. Были также затронуты сюжеты, связанные с проблематикой повышения эффективности работы ГА ООН и соотношения ее деятельности с другими главными органами ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.
Лавров выразил надежду, что Янг как председатель будет придерживаться сбалансированной и беспристрастной линии, учитывать мнения всех государств-членов и не допускать использования площадки в корыстных интересах, подчеркнули в дипведомстве.
"Акцентирована важность поддержания в Генассамблее атмосферы конструктивного сотрудничества и неприемлемость привнесения в нее деструктивных инициатив конфронтационной природы", - отмечается в сообщении МИД РФ.