https://ria.ru/20240928/lavrov-1975288705.html

Лавров и Янг обсудили вопросы работы Генассамблеи ООН

Лавров и Янг обсудили вопросы работы Генассамблеи ООН - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров и Янг обсудили вопросы работы Генассамблеи ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Филемон Янг обсудили в Нью-Йорке вопросы повышения эффективности работы... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T22:22

2024-09-28T22:22

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Филемон Янг обсудили в Нью-Йорке вопросы повышения эффективности работы Генассамблеи, а так же повестку дня текущей сессии, сообщили в российском дипведомстве. "Состоялось обсуждение вопросов повестки дня сессии, отмечалась ключевая нормообразующая роль Генассамблеи. Были также затронуты сюжеты, связанные с проблематикой повышения эффективности работы ГА ООН и соотношения ее деятельности с другими главными органами ООН", - говорится в сообщении МИД РФ. Лавров выразил надежду, что Янг как председатель будет придерживаться сбалансированной и беспристрастной линии, учитывать мнения всех государств-членов и не допускать использования площадки в корыстных интересах, подчеркнули в дипведомстве. "Акцентирована важность поддержания в Генассамблее атмосферы конструктивного сотрудничества и неприемлемость привнесения в нее деструктивных инициатив конфронтационной природы", - отмечается в сообщении МИД РФ.

https://ria.ru/20240928/oon-1975277349.html

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