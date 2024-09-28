Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Янг обсудили вопросы работы Генассамблеи ООН - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/lavrov-1975288705.html
Лавров и Янг обсудили вопросы работы Генассамблеи ООН
Лавров и Янг обсудили вопросы работы Генассамблеи ООН - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров и Янг обсудили вопросы работы Генассамблеи ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Филемон Янг обсудили в Нью-Йорке вопросы повышения эффективности работы... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T22:22
2024-09-28T22:22
в мире
россия
нью-йорк (город)
сергей лавров
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Филемон Янг обсудили в Нью-Йорке вопросы повышения эффективности работы Генассамблеи, а так же повестку дня текущей сессии, сообщили в российском дипведомстве. "Состоялось обсуждение вопросов повестки дня сессии, отмечалась ключевая нормообразующая роль Генассамблеи. Были также затронуты сюжеты, связанные с проблематикой повышения эффективности работы ГА ООН и соотношения ее деятельности с другими главными органами ООН", - говорится в сообщении МИД РФ. Лавров выразил надежду, что Янг как председатель будет придерживаться сбалансированной и беспристрастной линии, учитывать мнения всех государств-членов и не допускать использования площадки в корыстных интересах, подчеркнули в дипведомстве. "Акцентирована важность поддержания в Генассамблее атмосферы конструктивного сотрудничества и неприемлемость привнесения в нее деструктивных инициатив конфронтационной природы", - отмечается в сообщении МИД РФ.
https://ria.ru/20240928/oon-1975277349.html
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров и Янг обсудили вопросы работы Генассамблеи ООН

Лавров и Янг обсудили вопросы повышения эффективности работы Генассамблеи ООН

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Филемон Янг обсудили в Нью-Йорке вопросы повышения эффективности работы Генассамблеи, а так же повестку дня текущей сессии, сообщили в российском дипведомстве.
«
"Состоялось обсуждение вопросов повестки дня сессии, отмечалась ключевая нормообразующая роль Генассамблеи. Были также затронуты сюжеты, связанные с проблематикой повышения эффективности работы ГА ООН и соотношения ее деятельности с другими главными органами ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.
Лавров выразил надежду, что Янг как председатель будет придерживаться сбалансированной и беспристрастной линии, учитывать мнения всех государств-членов и не допускать использования площадки в корыстных интересах, подчеркнули в дипведомстве.
"Акцентирована важность поддержания в Генассамблее атмосферы конструктивного сотрудничества и неприемлемость привнесения в нее деструктивных инициатив конфронтационной природы", - отмечается в сообщении МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Лавров рассказал, как укрепить роль ООН
Вчера, 20:27
 
В миреРоссияНью-Йорк (город)Сергей ЛавровООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала