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Лавров раскритиковал "Пакт во имя будущего" - РИА Новости, 28.09.2024
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18:40 28.09.2024 (обновлено: 22:18 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/lavrov-1975288254.html
Лавров раскритиковал "Пакт во имя будущего"
Лавров раскритиковал "Пакт во имя будущего" - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров раскритиковал "Пакт во имя будущего"
"Пакт во имя будущего", подготовленный под эгидой ООН, представляет собой лишь красиво сформулированную декларацию, поскольку готовился под контролем западных... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T18:40
2024-09-28T22:18
в мире
россия
нью-йорк (город)
сергей лавров
сергей вершинин
дмитрий полянский
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 28 сен - РИА Новости. "Пакт во имя будущего", подготовленный под эгидой ООН, представляет собой лишь красиво сформулированную декларацию, поскольку готовился под контролем западных манипуляторов без участия всех членов организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин рассказал РИА Новости, что процесс принятия "Пакта во имя будущего" странами-участницами "Саммита будущего" в Нью-Йорке проходил вразрез с согласованными процедурами, и нормальной переговорной работы по нему не велось. "Надо договариваться по-честному, с участием всех членов ООН, а не так, как готовился так называемый "Пакт во имя будущего", - без единого пленарного раунда переговоров, на котором присутствовали бы все страны, а вместо этого работа велась под контролем западных манипуляторов. В результате пакт, еще толком не родившись, уже пополнил пантеон красиво сформулированных на английском языке деклараций", - сказал Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генассамблеи ООН. В воскресенье страны-члены ООН в рамках "Саммита будущего" одобрили "Пакт будущего", в котором, в частности, обязались реформировать СБ, заявили о необходимости защищать гражданских лиц в вооруженных конфликтах и придерживаться обязательств по разоружению. Россия предложила отложить принятие документа ввиду нерешенных спорных вопросов и продолжить переговоры по его содержанию, в отсутствие такой возможности - дополнить его поправкой о невмешательстве во внутренние дела других стран. Поправку не поддержали. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя принятие пакта, отметил, что ООН тем самым попрала свои собственные принципы, чтобы угодить группе делегаций из "прекрасного сада", которые с самого начала узурпировали переговоры.
https://ria.ru/20240928/rossiya-1975270614.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, сергей вершинин, дмитрий полянский, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Сергей Вершинин, Дмитрий Полянский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров раскритиковал "Пакт во имя будущего"

Лавров: "Пакт во имя будущего" готовился под контролем западных манипуляторов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 28 сен - РИА Новости. "Пакт во имя будущего", подготовленный под эгидой ООН, представляет собой лишь красиво сформулированную декларацию, поскольку готовился под контролем западных манипуляторов без участия всех членов организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин рассказал РИА Новости, что процесс принятия "Пакта во имя будущего" странами-участницами "Саммита будущего" в Нью-Йорке проходил вразрез с согласованными процедурами, и нормальной переговорной работы по нему не велось.
"Надо договариваться по-честному, с участием всех членов ООН, а не так, как готовился так называемый "Пакт во имя будущего", - без единого пленарного раунда переговоров, на котором присутствовали бы все страны, а вместо этого работа велась под контролем западных манипуляторов. В результате пакт, еще толком не родившись, уже пополнил пантеон красиво сформулированных на английском языке деклараций", - сказал Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генассамблеи ООН.
В воскресенье страны-члены ООН в рамках "Саммита будущего" одобрили "Пакт будущего", в котором, в частности, обязались реформировать СБ, заявили о необходимости защищать гражданских лиц в вооруженных конфликтах и придерживаться обязательств по разоружению. Россия предложила отложить принятие документа ввиду нерешенных спорных вопросов и продолжить переговоры по его содержанию, в отсутствие такой возможности - дополнить его поправкой о невмешательстве во внутренние дела других стран. Поправку не поддержали. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя принятие пакта, отметил, что ООН тем самым попрала свои собственные принципы, чтобы угодить группе делегаций из "прекрасного сада", которые с самого начала узурпировали переговоры.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Россия не отгораживается от диалога с Западом, заявил Лавров
Вчера, 19:22
 
В миреРоссияНью-Йорк (город)Сергей ЛавровСергей ВершининДмитрий ПолянскийООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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