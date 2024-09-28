https://ria.ru/20240928/lavrov-1975287194.html

Лавров назвал президента Финляндии горячим финским парнем

Лавров назвал президента Финляндии горячим финским парнем - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров назвал президента Финляндии горячим финским парнем

Глава МИД России Сергей Лавров иронично назвал президента Финляндии Александра Стубба горячим финским парнем, комментируя его идею лишить Россию места в Совете... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T22:04

2024-09-28T22:04

2024-09-28T22:04

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ООН, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров иронично назвал президента Финляндии Александра Стубба горячим финским парнем, комментируя его идею лишить Россию места в Совете безопасности ООН, и отметил, что Стубб больше хочет быть украинцем, чем сами украинцы в вопросе членства РФ в Совбезе. Ранее в интервью агентству Рейтер финский президент предложил реформировать Совбез ООН. По его мнению, любой член Совбеза, ведущий якобы "незаконную войну", как Стубб охарактеризовал специальную военную операцию, должен лишаться своего места в Совете. "Горячие финские парни - особый народ. Я знаю хорошо Александра Стубба, когда он был министром иностранных дел (Финляндии - ред.)... Если серьезно говорить, меня больше удивило другое: он хочет быть больше украинцем, чем украинцы. Я знаю, что киевские представители постоянно долдонят о нелегитимности Российской Федерации (как члена Совбеза), поскольку в уставе (ООН) записано "Союз Советских Социалистических Республик"", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналиста о том, как нужно относиться к предложению Стубба. Российский министр также рассказал о своей встрече со Стуббом в 2008 году, когда тот возглавлял МИД Финляндии. По словам Лаврова, Стубб побывал в Москве сразу после окончания пятидневной войны с Грузией и поделился с российским коллегой впечатлениями от встречи с занимавшим тогда пост президента Грузии Михаилом Саакашвили. "Это нецензурное выражение. Прилагательное, я имею в виду. А существительное, которое он употребил, - "лунатик". Можете догадаться, какое было прилагательное. Я ему говорю: "Ну так ты расскажи всем, что это за человек". Он говорит: "Да нет, ну зачем. Это не надо". Можно много привести историй из скандинавского фольклора", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945059660.html

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