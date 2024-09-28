https://ria.ru/20240928/lavrov-1975280635.html

Лавров напомнил о дискриминации русскоязычного населения на Украине

Лавров напомнил о дискриминации русскоязычного населения на Украине - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров напомнил о дискриминации русскоязычного населения на Украине

Если у экс-президента США Дональда Трампа получится убедить Киев отменить дискриминационные по отношению к русскоязычным законы на Украине, то это будет шагом в РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T21:00

2024-09-28T21:00

2024-09-28T21:00

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ООН, 28 сен — РИА Новости. Если у экс-президента США Дональда Трампа получится убедить Киев отменить дискриминационные по отношению к русскоязычным законы на Украине, то это будет шагом в правильном направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Глава российского дипведомства напомнил о дискриминации русскоязычного населения на Украине со стороны киевских властей, в том числе ограничениях на использование русского языка. "Если у господина Трампа получится отменить эти законы, о которых мы говорим, это уже будет шаг вперед. Это сделать проще простого", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

https://ria.ru/20240928/konflikt-1975271270.html

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон