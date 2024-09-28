https://ria.ru/20240928/lavrov-1975280493.html

К Лаврову выстроилась очередь после выступления в ООН, рассказала Захарова

К Лаврову выстроилась очередь после выступления в ООН, рассказала Захарова - РИА Новости, 28.09.2024

К Лаврову выстроилась очередь после выступления в ООН, рассказала Захарова

Очередь из представителей различных стран выстроилась к главе МИД России Сергею Лаврову после его выступления на Генассамблее ООН, сообщила официальный... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T20:58

2024-09-28T20:58

2024-09-28T21:16

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ООН, 28 сен — РИА Новости. Очередь из представителей различных стран выстроилась к главе МИД России Сергею Лаврову после его выступления на Генассамблее ООН, сообщила официальный представитель министерства России Мария Захарова в Telegram-канале. "После выступления на ГА ООН к Сергею Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку", — написала она.В субботу глава МИД принял участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Закончив выступление на общих дебатах, Лавров направился на пресс-конференцию.

https://ria.ru/20240928/oon-1975277349.html

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в мире, россия, сергей лавров, мария захарова, оон