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Лавров прокомментировал готовность Трампа решить конфликт на Украине - РИА Новости, 28.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:25 28.09.2024 (обновлено: 22:20 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/lavrov-1975277131.html
Лавров прокомментировал готовность Трампа решить конфликт на Украине
Лавров прокомментировал готовность Трампа решить конфликт на Украине - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров прокомментировал готовность Трампа решить конфликт на Украине
Москва будет рада любым инициативам, которые приведут к урегулированию украинского конфликта, устранив первопричины кризиса, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T20:25
2024-09-28T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
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дональд трамп
сергей лавров
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Москва будет рада любым инициативам, которые приведут к урегулированию украинского конфликта, устранив первопричины кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя готовность кандидата в президенты США Дональда Трампа решать конфликт."Как я понимаю, господин Трамп говорил какое-то время назад, что ему потребуется 24 часа, сейчас уже иная формулировка. Знаете, мы будем рады любым инициативам, которые приведут к желаемому результату", - сказал он в ходе пресс-конференции."Результат может быть только один - урегулирование этой проблемы на основе устранения коренных причин украинского кризиса", - отметил министр, указав среди коренных причин расширение НАТО.Ранее Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских президентских выборах сможет найти "хорошее" решение для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января.
https://ria.ru/20240916/ukraina-1972825247.html
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в мире, украина, дональд трамп, сергей лавров, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Россия
Лавров прокомментировал готовность Трампа решить конфликт на Украине

Лавров поприветствовал любые инициативы, ведущие к урегулированию на Украине

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Москва будет рада любым инициативам, которые приведут к урегулированию украинского конфликта, устранив первопричины кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя готовность кандидата в президенты США Дональда Трампа решать конфликт.
«
"Как я понимаю, господин Трамп говорил какое-то время назад, что ему потребуется 24 часа, сейчас уже иная формулировка. Знаете, мы будем рады любым инициативам, которые приведут к желаемому результату", - сказал он в ходе пресс-конференции.
"Результат может быть только один - урегулирование этой проблемы на основе устранения коренных причин украинского кризиса", - отметил министр, указав среди коренных причин расширение НАТО.
Ранее Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских президентских выборах сможет найти "хорошее" решение для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСергей ЛавровРоссия
 
 
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