https://ria.ru/20240928/lavrov-1975277131.html

Лавров прокомментировал готовность Трампа решить конфликт на Украине

Лавров прокомментировал готовность Трампа решить конфликт на Украине - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров прокомментировал готовность Трампа решить конфликт на Украине

Москва будет рада любым инициативам, которые приведут к урегулированию украинского конфликта, устранив первопричины кризиса, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T20:25

2024-09-28T20:25

2024-09-28T22:20

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ООН, 28 сен - РИА Новости. Москва будет рада любым инициативам, которые приведут к урегулированию украинского конфликта, устранив первопричины кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя готовность кандидата в президенты США Дональда Трампа решать конфликт."Как я понимаю, господин Трамп говорил какое-то время назад, что ему потребуется 24 часа, сейчас уже иная формулировка. Знаете, мы будем рады любым инициативам, которые приведут к желаемому результату", - сказал он в ходе пресс-конференции."Результат может быть только один - урегулирование этой проблемы на основе устранения коренных причин украинского кризиса", - отметил министр, указав среди коренных причин расширение НАТО.Ранее Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских президентских выборах сможет найти "хорошее" решение для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января.

https://ria.ru/20240916/ukraina-1972825247.html

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в мире, украина, дональд трамп, сергей лавров, россия