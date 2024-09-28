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Лавров отреагировал на гибель главы "Хезболлы" - РИА Новости, 28.09.2024
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19:12 28.09.2024 (обновлено: 19:41 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/lavrov-1975269361.html
Лавров отреагировал на гибель главы "Хезболлы"
Лавров отреагировал на гибель главы "Хезболлы" - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров отреагировал на гибель главы "Хезболлы"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал гибель лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы политическим убийством, заявив, что такие методы вызывают тревогу. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:12
2024-09-28T19:41
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
хасан насрулла
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
бейрут
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал гибель лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы политическим убийством, заявив, что такие методы вызывают тревогу."Крайнюю тревогу вызывают ставшие чуть ли не обыденной практикой методы политических убийств, как это вновь произошло вчера в Бейруте", - сказал он в ходе 79-й сессии Генассамблеи ООН.Ранее пресс-служба "Хезболлах" подтвердила, что Насрулла погиб в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута в пятницу.В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, хасан насрулла, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, бейрут, израиль, ливан
Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Хасан Насрулла, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, Бейрут, Израиль, Ливан
Лавров отреагировал на гибель главы "Хезболлы"

Лавров назвал гибель главы "Хезболлы" Насруллы политическим убийством

© AP Photo / Hussein MallaГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал гибель лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы политическим убийством, заявив, что такие методы вызывают тревогу.
"Крайнюю тревогу вызывают ставшие чуть ли не обыденной практикой методы политических убийств, как это вновь произошло вчера в Бейруте", - сказал он в ходе 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Ранее пресс-служба "Хезболлах" подтвердила, что Насрулла погиб в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута в пятницу.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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ХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В миреХасан НасруллаСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНБейрутИзраильЛиван
 
 
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