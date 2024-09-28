Лавров отреагировал на гибель главы "Хезболлы"
Лавров назвал гибель главы "Хезболлы" Насруллы политическим убийством
© AP Photo / Hussein MallaГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
© AP Photo / Hussein Malla
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал гибель лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы политическим убийством, заявив, что такие методы вызывают тревогу.
"Крайнюю тревогу вызывают ставшие чуть ли не обыденной практикой методы политических убийств, как это вновь произошло вчера в Бейруте", - сказал он в ходе 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Ранее пресс-служба "Хезболлах" подтвердила, что Насрулла погиб в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута в пятницу.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00