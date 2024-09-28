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Лавров выступает на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция - РИА Новости, 28.09.2024
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19:04 28.09.2024 (обновлено: 20:12 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/lavrov-1975268616.html
Лавров выступает на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция
Лавров выступает на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров выступает на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:04
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в мире
оон
сергей лавров
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Глава МИД России Сергей Лавров выступает на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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353
60
353
60
Выступление Лаврова на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Выступление Лаврова на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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в мире, оон, сергей лавров, видео
В мире, ООН, Сергей Лавров
Лавров выступает на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
2024-09-28T19:04
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Лавров выступает на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция

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Глава МИД России Сергей Лавров выступает на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
 
В миреООНСергей Лавров
 
 
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