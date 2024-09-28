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Лавров выступает на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция
Лавров выступает на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров выступает на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:04
2024-09-28T19:04
2024-09-28T20:12
в мире
оон
сергей лавров
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Глава МИД России Сергей Лавров выступает на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выступление Лаврова на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Выступление Лаврова на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
2024-09-28T19:04
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PT22M59S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, оон, сергей лавров, видео
В мире, ООН, Сергей Лавров
Лавров выступает на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
2024-09-28T19:04
true
PT22M59S
Лавров выступает на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция
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Глава МИД России Сергей Лавров выступает на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.