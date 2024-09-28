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Пресс-конференция Лаврова после выступления на ГА ООН. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.09.2024
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20:13 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/lavrov-1975255262.html
Пресс-конференция Лаврова после выступления на ГА ООН. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова после выступления на ГА ООН. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.09.2024
Пресс-конференция Лаврова после выступления на ГА ООН. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после выступления на Генеральной Ассамблее ООН. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T20:13
2024-09-28T20:13
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
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353
60
353
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Пресс-конференция Лаврова после выступления на Генеральной Ассамблее ООН
Пресс-конференция Лаврова после выступления на Генеральной Ассамблее ООН
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Пресс-конференция Лаврова после выступления на ГА ООН. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
2024-09-28T20:13
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Пресс-конференция Лаврова после выступления на ГА ООН. Прямая трансляция

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
 
 
 
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