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Пресс-конференция Лаврова после выступления на ГА ООН. Прямая трансляция

Пресс-конференция Лаврова после выступления на ГА ООН. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.09.2024

Пресс-конференция Лаврова после выступления на ГА ООН. Прямая трансляция

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после выступления на Генеральной Ассамблее ООН. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T20:13

2024-09-28T20:13

2024-09-28T20:13

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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