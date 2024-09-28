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Пресс-конференция Лаврова после выступления на ГА ООН. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова после выступления на ГА ООН. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.09.2024
Пресс-конференция Лаврова после выступления на ГА ООН. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после выступления на Генеральной Ассамблее ООН. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T20:13
2024-09-28T20:13
2024-09-28T20:13
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
РИА Новости
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Пресс-конференция Лаврова после выступления на Генеральной Ассамблее ООН
Пресс-конференция Лаврова после выступления на Генеральной Ассамблее ООН
2024-09-28T20:13
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PT75M27S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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4.7
96
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Пресс-конференция Лаврова после выступления на ГА ООН. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
2024-09-28T20:13
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PT75M27S
Пресс-конференция Лаврова после выступления на ГА ООН. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после выступления на Генеральной Ассамблее ООН.