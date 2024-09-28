https://ria.ru/20240928/lavrov-1975200362.html

Лавров обсудил с новым главой МИД Ирана СВПД, Закавказье и Ближний Восток

Лавров обсудил с новым главой МИД Ирана СВПД, Закавказье и Ближний Восток - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров обсудил с новым главой МИД Ирана СВПД, Закавказье и Ближний Восток

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с новым главой МИД Ирана Аббасом Аракчи Совместный всеобъемлющий план действий, Закавказье и Ближний Восток на 79-й... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T04:44

2024-09-28T04:44

2024-09-28T04:44

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с новым главой МИД Ирана Аббасом Аракчи Совместный всеобъемлющий план действий, Закавказье и Ближний Восток на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает министерство иностранных дел Российской Федерации. "27 сентября в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров провел первую встречу с вновь назначенным министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, включая положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, ситуацию в Закавказье и в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в опубликованном на сайте МИД сообщении. Отмечается, что во время разговора был сделан акцент на обоюдной заинтересованности в сохранении текущего высокого уровня внешнеполитической координации. "Стороны подтвердили неизменность линии на выстраивание отношений стратегического партнерства между Россией и Ираном и приверженность реализации всех ранее согласованных совместных проектов", - также говорится в сообщении. Помимо этого, министры сверили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. "Сергей Викторович Лавров возобновил приглашение своему иранскому коллеге посетить Москву в удобные для него сроки", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240928/lavrov-1975195769.html

https://ria.ru/20240927/blizhniy_vostok-1974973031.html

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россия, иран, закавказье, сергей лавров, аббас аракчи, оон, в мире