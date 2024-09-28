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Лавров обсудил с новым главой МИД Ирана СВПД, Закавказье и Ближний Восток - РИА Новости, 28.09.2024
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04:44 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/lavrov-1975200362.html
Лавров обсудил с новым главой МИД Ирана СВПД, Закавказье и Ближний Восток
Лавров обсудил с новым главой МИД Ирана СВПД, Закавказье и Ближний Восток - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров обсудил с новым главой МИД Ирана СВПД, Закавказье и Ближний Восток
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с новым главой МИД Ирана Аббасом Аракчи Совместный всеобъемлющий план действий, Закавказье и Ближний Восток на 79-й... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T04:44
2024-09-28T04:44
россия
иран
закавказье
сергей лавров
аббас аракчи
оон
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с новым главой МИД Ирана Аббасом Аракчи Совместный всеобъемлющий план действий, Закавказье и Ближний Восток на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает министерство иностранных дел Российской Федерации. "27 сентября в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров провел первую встречу с вновь назначенным министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, включая положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, ситуацию в Закавказье и в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в опубликованном на сайте МИД сообщении. Отмечается, что во время разговора был сделан акцент на обоюдной заинтересованности в сохранении текущего высокого уровня внешнеполитической координации. "Стороны подтвердили неизменность линии на выстраивание отношений стратегического партнерства между Россией и Ираном и приверженность реализации всех ранее согласованных совместных проектов", - также говорится в сообщении. Помимо этого, министры сверили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. "Сергей Викторович Лавров возобновил приглашение своему иранскому коллеге посетить Москву в удобные для него сроки", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240928/lavrov-1975195769.html
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россия, иран, закавказье, сергей лавров, аббас аракчи, оон, в мире
Россия, Иран, Закавказье, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, ООН, В мире
Лавров обсудил с новым главой МИД Ирана СВПД, Закавказье и Ближний Восток

Лавров обсудил с главой МИД Ирана Аракчи СВПД, Закавказье и Ближний Восток

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с новым главой МИД Ирана Аббасом Аракчи Совместный всеобъемлющий план действий, Закавказье и Ближний Восток на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает министерство иностранных дел Российской Федерации.
«
"27 сентября в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров провел первую встречу с вновь назначенным министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, включая положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, ситуацию в Закавказье и в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в опубликованном на сайте МИД сообщении.
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Отмечается, что во время разговора был сделан акцент на обоюдной заинтересованности в сохранении текущего высокого уровня внешнеполитической координации.
"Стороны подтвердили неизменность линии на выстраивание отношений стратегического партнерства между Россией и Ираном и приверженность реализации всех ранее согласованных совместных проектов", - также говорится в сообщении.
Помимо этого, министры сверили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. "Сергей Викторович Лавров возобновил приглашение своему иранскому коллеге посетить Москву в удобные для него сроки", - добавляется в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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