https://ria.ru/20240928/lavrov-1975195769.html

Лавров и глава МИД Бразилии обсудили подходы к украинскому урегулированию

Лавров и глава МИД Бразилии обсудили подходы к украинскому урегулированию - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров и глава МИД Бразилии обсудили подходы к украинскому урегулированию

Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виейра на полях Генассамблеи ООН обсудили отношения между странами, а также подходы к урегулированию... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T01:24

2024-09-28T01:24

2024-09-28T01:24

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мауру виейра

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виейра на полях Генассамблеи ООН обсудили отношения между странами, а также подходы к урегулированию конфликта на Украине, сообщает министерство иностранных дел России. "Двадцать седьмого сентября в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с министром иностранных дел Федеративной Республики Бразилии Мауро Виейрой. В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы российско-бразильских отношений стратегического партнерства, включая график двусторонних контактов на различных уровнях. Министры обменялись мнениями по текущей международной ситуации, включая подходы к украинскому урегулированию", - говорится в сообщении МИД, опубликованном на его сайте. Отмечается, что отдельно затронута тематика взаимодействия на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, а также БРИКС и "Группе двадцати", председательство в которых в настоящее время осуществляют, соответственно, Россия и Бразилия.

https://ria.ru/20240927/lavrov-1975155240.html

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россия, бразилия, украина, сергей лавров, мауру виейра, генеральная ассамблея оон, оон, брикс