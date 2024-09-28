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"Ланцет" уничтожил бронированную машину ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:36 28.09.2024 (обновлено: 16:54 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/lantset-1975251843.html
"Ланцет" уничтожил бронированную машину ВСУ в Курской области
"Ланцет" уничтожил бронированную машину ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.09.2024
"Ланцет" уничтожил бронированную машину ВСУ в Курской области
Барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил украинскую боевую бронированную машину в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T16:36
2024-09-28T16:54
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил украинскую боевую бронированную машину в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. "Разведывательное подразделение группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявило движение боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена при помощи "Ланцета", — говорится в заявлении. Как отметили в ведомстве, средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и взрыв ББМ армии противника.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 28 сентября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 18 130 военнослужащих и 132 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240928/vsu-1975214328.html
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Уничтожение боевой машины ВСУ "Ланцетом" в приграничном районе Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы рф, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Брянская область
"Ланцет" уничтожил бронированную машину ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: "Ланцет" уничтожил украинскую ББМ в приграничье Курской области

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил украинскую боевую бронированную машину в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
"Разведывательное подразделение группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявило движение боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена при помощи "Ланцета", — говорится в заявлении.
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Как отметили в ведомстве, средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и взрыв ББМ армии противника.

"Ланцеты" разработала компания ZALA AERO. В зоне спецоперации активно используют две версии аппаратов: одна из них оснащена двумя X-образными крыльями, вторая — одним большим X-образным крылом. Барражирующие боеприпасы способны нести боевые части массой три или пять килограммов трех типов: осколочно-фугасные, кумулятивные или термобарические в зависимости от вида поражаемой цели. Типовыми целями для "Ланцетов" становятся гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.

Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 28 сентября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 18 130 военнослужащих и 132 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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