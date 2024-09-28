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Отряд "Ахмата" продвинулся на километр в Курской области - РИА Новости, 28.09.2024
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00:39 28.09.2024 (обновлено: 09:48 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/kurskaya_oblast-1975193577.html
Отряд "Ахмата" продвинулся на километр в Курской области
Отряд "Ахмата" продвинулся на километр в Курской области - РИА Новости, 28.09.2024
Отряд "Ахмата" продвинулся на километр в Курской области
Отряд "Каштан" спецназа "Ахмат" продвинулся на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области и взял участок, уничтожив занимавшего его противника,... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T00:39
2024-09-28T09:48
владимир путин
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
валерий герасимов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Отряд "Каштан" спецназа "Ахмат" продвинулся на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области и взял участок, уничтожив занимавшего его противника, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале. &quot;Сегодня очень хорошо отработал отряд &quot;Каштан&quot;. Он на участке Нижний Паровой у нас оттуда продвинулся в лесу почти на один километр&quot;, — рассказал он.Как уточнил Алаудинов, бойцы взяли участок, уничтожив противника, который его удерживал, и закрепился там с полком 1427. "Считаю, что это хороший результат, потому что там противник вроде бы сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился", — сказал генерал.Также противник, по его словам, пытался "заскочить" на опорный пункт 810-й бригады морпехов, но был ликвидирован. ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 27 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла более 17,7 тысячи военнослужащих и 131 танк. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240927/vsu-1974987272.html
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владимир путин, россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Владимир Путин, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Отряд "Ахмата" продвинулся на километр в Курской области

Алаудинов заявил о продвижении отряда "Ахмата" в Курской области на километр

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Отряд "Каштан" спецназа "Ахмат" продвинулся на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области и взял участок, уничтожив занимавшего его противника, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.
«

"Сегодня очень хорошо отработал отряд "Каштан". Он на участке Нижний Паровой у нас оттуда продвинулся в лесу почти на один километр", — рассказал он.

Как уточнил Алаудинов, бойцы взяли участок, уничтожив противника, который его удерживал, и закрепился там с полком 1427.
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"Считаю, что это хороший результат, потому что там противник вроде бы сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился", — сказал генерал.
Также противник, по его словам, пытался "заскочить" на опорный пункт 810-й бригады морпехов, но был ликвидирован.
ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 27 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла более 17,7 тысячи военнослужащих и 131 танк. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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