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Группировка "Север" отразила атаку ВСУ в Любимовке в курском приграничье - РИА Новости, 28.09.2024
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15:04 28.09.2024
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Группировка "Север" отразила атаку ВСУ в Любимовке в курском приграничье
Группировка "Север" отразила атаку ВСУ в Любимовке в курском приграничье - РИА Новости, 28.09.2024
Группировка "Север" отразила атаку ВСУ в Любимовке в курском приграничье
Российские военнослужащие группировки "Север" отразили атаку ВСУ и сорвали попытки контратак в курском приграничье, противник потерял до 40 военнослужащих,... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T15:04
2024-09-28T15:04
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" отразили атаку ВСУ и сорвали попытки контратак в курском приграничье, противник потерял до 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "За прошедшие сутки подразделениями группировки отражена атака противника в направлении населенного пункта Любимовка и сорваны попытки контратак в направлении Кремяное, Камышевка и Черкасское Поречное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Подчеркивается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области. Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Север" отразила атаку ВСУ в Любимовке в курском приграничье

МО: ВС РФ отразили атаку ВСУ и сорвали попытки контратак в курском приграничье

© Минобороны РоссииТанк ВС РФ на боевой позиции в приграничном районе Курской области. Кадр видео
Танк ВС РФ на боевой позиции в приграничном районе Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Минобороны России
Танк ВС РФ на боевой позиции в приграничном районе Курской области. Кадр видео
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" отразили атаку ВСУ и сорвали попытки контратак в курском приграничье, противник потерял до 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражена атака противника в направлении населенного пункта Любимовка и сорваны попытки контратак в направлении Кремяное, Камышевка и Черкасское Поречное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Подчеркивается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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