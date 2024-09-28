https://ria.ru/20240928/kurskaya-1975242302.html

Группировка "Север" отразила атаку ВСУ в Любимовке в курском приграничье

Группировка "Север" отразила атаку ВСУ в Любимовке в курском приграничье - РИА Новости, 28.09.2024

Группировка "Север" отразила атаку ВСУ в Любимовке в курском приграничье

Российские военнослужащие группировки "Север" отразили атаку ВСУ и сорвали попытки контратак в курском приграничье, противник потерял до 40 военнослужащих,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T15:04

2024-09-28T15:04

2024-09-28T15:04

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" отразили атаку ВСУ и сорвали попытки контратак в курском приграничье, противник потерял до 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "За прошедшие сутки подразделениями группировки отражена атака противника в направлении населенного пункта Любимовка и сорваны попытки контратак в направлении Кремяное, Камышевка и Черкасское Поречное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Подчеркивается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области. Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф