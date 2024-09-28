https://ria.ru/20240928/kurskaya-1975218851.html

Эвакуированный из Курской области рассказал о мародерстве ВСУ

Эвакуированный из Курской области рассказал о мародерстве ВСУ - РИА Новости, 28.09.2024

Эвакуированный из Курской области рассказал о мародерстве ВСУ

Эвакуированный из Курской области мирный житель рассказал, как боевики ВСУ занимались мародерством в его селе и организовали штаб в его доме, который потом... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T10:57

2024-09-28T10:57

2024-09-28T10:57

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Эвакуированный из Курской области мирный житель рассказал, как боевики ВСУ занимались мародерством в его селе и организовали штаб в его доме, который потом сожгли, кадры с допроса потерпевшего есть в распоряжении РИА Новости. "Седьмого (августа - ред.) в нашу деревню вошли вооруженные силы Украины. Они начали мародерствовать и в моем доме сделали штаб. Возле моего дома есть колодец, он (дом - ред.) удобный для того, чтобы там находиться... Плюс там было много разных продуктов", - сказал мужчина. Он также добавил, что ВСУ сжигали дома мирных жителей, в том числе в конечном счете сожгли и его дом. Сведения эвакуированного зафиксировали военные следователи СК РФ. ГВСУ СК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело было возбуждено по нескольким статьям УК РФ, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признано более 8 тысяч человек. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,7 тысячи военных, 131 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240927/kurskaya_oblast-1974973802.html

https://ria.ru/20240904/vsu-1970466080.html

https://ria.ru/20240926/sudzha-1974736062.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)