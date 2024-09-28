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Эвакуированный из Курской области рассказал о мародерстве ВСУ - РИА Новости, 28.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:57 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/kurskaya-1975218851.html
Эвакуированный из Курской области рассказал о мародерстве ВСУ
Эвакуированный из Курской области рассказал о мародерстве ВСУ - РИА Новости, 28.09.2024
Эвакуированный из Курской области рассказал о мародерстве ВСУ
Эвакуированный из Курской области мирный житель рассказал, как боевики ВСУ занимались мародерством в его селе и организовали штаб в его доме, который потом... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T10:57
2024-09-28T10:57
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Эвакуированный из Курской области мирный житель рассказал, как боевики ВСУ занимались мародерством в его селе и организовали штаб в его доме, который потом сожгли, кадры с допроса потерпевшего есть в распоряжении РИА Новости. "Седьмого (августа - ред.) в нашу деревню вошли вооруженные силы Украины. Они начали мародерствовать и в моем доме сделали штаб. Возле моего дома есть колодец, он (дом - ред.) удобный для того, чтобы там находиться... Плюс там было много разных продуктов", - сказал мужчина. Он также добавил, что ВСУ сжигали дома мирных жителей, в том числе в конечном счете сожгли и его дом. Сведения эвакуированного зафиксировали военные следователи СК РФ. ГВСУ СК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело было возбуждено по нескольким статьям УК РФ, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признано более 8 тысяч человек. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,7 тысячи военных, 131 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240927/kurskaya_oblast-1974973802.html
https://ria.ru/20240904/vsu-1970466080.html
https://ria.ru/20240926/sudzha-1974736062.html
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происшествия, россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Эвакуированный из Курской области рассказал о мародерстве ВСУ

Житель курского села рассказал, как ВСУ занимались мародерством и сожгли его дом

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Эвакуированный из Курской области мирный житель рассказал, как боевики ВСУ занимались мародерством в его селе и организовали штаб в его доме, который потом сожгли, кадры с допроса потерпевшего есть в распоряжении РИА Новости.
"Седьмого (августа - ред.) в нашу деревню вошли вооруженные силы Украины. Они начали мародерствовать и в моем доме сделали штаб. Возле моего дома есть колодец, он (дом - ред.) удобный для того, чтобы там находиться... Плюс там было много разных продуктов", - сказал мужчина.
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Он также добавил, что ВСУ сжигали дома мирных жителей, в том числе в конечном счете сожгли и его дом.
Сведения эвакуированного зафиксировали военные следователи СК РФ.
ГВСУ СК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело было возбуждено по нескольким статьям УК РФ, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признано более 8 тысяч человек.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,7 тысячи военных, 131 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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