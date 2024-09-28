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Белоруссия предложила миротворческие усилия по конфликту на Украине
Белоруссия предложила миротворческие усилия по конфликту на Украине - РИА Новости, 28.09.2024
Белоруссия предложила миротворческие усилия по конфликту на Украине
Минск по-прежнему предлагает свои миротворческие усилия по конфликту на Украине, будет делать все для достижения мира, заявил глава МИД Белоруссии Максим... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:09
2024-09-28T23:09
2024-09-28T23:23
белоруссия
в мире
украина
минск
специальная военная операция на украине
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Минск по-прежнему предлагает свои миротворческие усилия по конфликту на Украине, будет делать все для достижения мира, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков."Десять лет назад Минск стал местом результативных переговоров по разрешению конфликта в Украине. Мы и сейчас предлагаем свои миротворческие усилия, ибо лучше всех знаем и понимаем русских и украинцев. И будем делать все от нас зависящее для достижения мира на многострадальной украинской земле. Мы больше всех заинтересованы в нем", - сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН.
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белоруссия, в мире, украина, минск
Белоруссия, В мире, Украина, Минск, Специальная военная операция на Украине
Белоруссия предложила миротворческие усилия по конфликту на Украине
МИД Белоруссии выразил готовность делать все для достижения мира