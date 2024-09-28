https://ria.ru/20240928/konflikt-1975290904.html

Белоруссия предложила миротворческие усилия по конфликту на Украине

Белоруссия предложила миротворческие усилия по конфликту на Украине - РИА Новости, 28.09.2024

Белоруссия предложила миротворческие усилия по конфликту на Украине

Минск по-прежнему предлагает свои миротворческие усилия по конфликту на Украине, будет делать все для достижения мира, заявил глава МИД Белоруссии Максим... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T23:09

2024-09-28T23:09

2024-09-28T23:23

белоруссия

в мире

украина

минск

специальная военная операция на украине

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ООН, 28 сен - РИА Новости. Минск по-прежнему предлагает свои миротворческие усилия по конфликту на Украине, будет делать все для достижения мира, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков."Десять лет назад Минск стал местом результативных переговоров по разрешению конфликта в Украине. Мы и сейчас предлагаем свои миротворческие усилия, ибо лучше всех знаем и понимаем русских и украинцев. И будем делать все от нас зависящее для достижения мира на многострадальной украинской земле. Мы больше всех заинтересованы в нем", - сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

https://ria.ru/20240928/proekt-1975292066.html

белоруссия

украина

минск

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белоруссия, в мире, украина, минск