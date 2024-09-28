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Белоруссия предложила миротворческие усилия по конфликту на Украине - РИА Новости, 28.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 28.09.2024 (обновлено: 23:23 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/konflikt-1975290904.html
Белоруссия предложила миротворческие усилия по конфликту на Украине
Белоруссия предложила миротворческие усилия по конфликту на Украине - РИА Новости, 28.09.2024
Белоруссия предложила миротворческие усилия по конфликту на Украине
Минск по-прежнему предлагает свои миротворческие усилия по конфликту на Украине, будет делать все для достижения мира, заявил глава МИД Белоруссии Максим... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:09
2024-09-28T23:23
белоруссия
в мире
украина
минск
специальная военная операция на украине
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Минск по-прежнему предлагает свои миротворческие усилия по конфликту на Украине, будет делать все для достижения мира, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков."Десять лет назад Минск стал местом результативных переговоров по разрешению конфликта в Украине. Мы и сейчас предлагаем свои миротворческие усилия, ибо лучше всех знаем и понимаем русских и украинцев. И будем делать все от нас зависящее для достижения мира на многострадальной украинской земле. Мы больше всех заинтересованы в нем", - сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН.
https://ria.ru/20240928/proekt-1975292066.html
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белоруссия, в мире, украина, минск
Белоруссия, В мире, Украина, Минск, Специальная военная операция на Украине
Белоруссия предложила миротворческие усилия по конфликту на Украине

МИД Белоруссии выразил готовность делать все для достижения мира

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Минск по-прежнему предлагает свои миротворческие усилия по конфликту на Украине, будет делать все для достижения мира, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
"Десять лет назад Минск стал местом результативных переговоров по разрешению конфликта в Украине. Мы и сейчас предлагаем свои миротворческие усилия, ибо лучше всех знаем и понимаем русских и украинцев. И будем делать все от нас зависящее для достижения мира на многострадальной украинской земле. Мы больше всех заинтересованы в нем", - сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН.
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