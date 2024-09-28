https://ria.ru/20240928/konflikt-1975271270.html

Лавров обратился к странам, предлагающим мирные инициативы по Украине

Лавров обратился к странам, предлагающим мирные инициативы по Украине - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров обратился к странам, предлагающим мирные инициативы по Украине

Россия призывает те страны, которые выступают с мирными инициативами по Украине, учитывать необходимость устранения первопричин конфликта, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T19:29

2024-09-28T19:29

2024-09-28T20:22

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ООН, 28 сен — РИА Новости. Россия призывает те страны, которые выступают с мирными инициативами по Украине, учитывать необходимость устранения первопричин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Призываем друзей в своих дальнейших усилиях учитывать в полной мере упомянутые мной факты о подлинных причинах нынешней ситуации. Без их устранения справедливого, опирающегося на устав ООН мира не добиться", - сказал Лавров на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генассамблеи ООН.Он добавил, что Россия ценит стремления целого ряда партнеров продвигать из самых лучших побуждений посреднические инициативы по Украине."Ценим их конструктивную нацеленность на результат в отличие от тупиковой "формулы мира" Зеленского", - отметил министр.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

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в мире, россия, украина, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон