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Лавров обратился к странам, предлагающим мирные инициативы по Украине - РИА Новости, 28.09.2024
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19:29 28.09.2024 (обновлено: 20:22 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/konflikt-1975271270.html
Лавров обратился к странам, предлагающим мирные инициативы по Украине
Лавров обратился к странам, предлагающим мирные инициативы по Украине - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров обратился к странам, предлагающим мирные инициативы по Украине
Россия призывает те страны, которые выступают с мирными инициативами по Украине, учитывать необходимость устранения первопричин конфликта, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:29
2024-09-28T20:22
в мире
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украина
сергей лавров
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ООН, 28 сен — РИА Новости. Россия призывает те страны, которые выступают с мирными инициативами по Украине, учитывать необходимость устранения первопричин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Призываем друзей в своих дальнейших усилиях учитывать в полной мере упомянутые мной факты о подлинных причинах нынешней ситуации. Без их устранения справедливого, опирающегося на устав ООН мира не добиться", - сказал Лавров на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генассамблеи ООН.Он добавил, что Россия ценит стремления целого ряда партнеров продвигать из самых лучших побуждений посреднические инициативы по Украине."Ценим их конструктивную нацеленность на результат в отличие от тупиковой "формулы мира" Зеленского", - отметил министр.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
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в мире, россия, украина, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров обратился к странам, предлагающим мирные инициативы по Украине

Лавров призвал помнить историю ситуации на Украине при создании мирных инициатив

© POOL | Перейти в медиабанкВыступление главы МИД Лаврова
Выступление главы МИД Лаврова - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© POOL
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Выступление главы МИД Лаврова. Архивное фото
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ООН, 28 сен — РИА Новости. Россия призывает те страны, которые выступают с мирными инициативами по Украине, учитывать необходимость устранения первопричин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Призываем друзей в своих дальнейших усилиях учитывать в полной мере упомянутые мной факты о подлинных причинах нынешней ситуации. Без их устранения справедливого, опирающегося на устав ООН мира не добиться", - сказал Лавров на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Он добавил, что Россия ценит стремления целого ряда партнеров продвигать из самых лучших побуждений посреднические инициативы по Украине.
"Ценим их конструктивную нацеленность на результат в отличие от тупиковой "формулы мира" Зеленского", - отметил министр.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Россия победит, но война продолжится
22 сентября, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСергей ЛавровООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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