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Сирия возложила на Израиль ответственность за последствия убийства Насруллы
Сирия возложила на Израиль ответственность за последствия убийства Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
Сирия возложила на Израиль ответственность за последствия убийства Насруллы
Дамаск возлагает полную ответственность на Тель-Авив за любые последствия, которые могут произойти в связи с убийством лидера ливанского движения "Хезболлах"... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:23
2024-09-28T19:23
2024-09-28T19:24
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тель-авив
сирия
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БЕЙРУТ, 28 сен — РИА Новости. Дамаск возлагает полную ответственность на Тель-Авив за любые последствия, которые могут произойти в связи с убийством лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, заявил в субботу МИД Сирии.Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута."Сирия решительно осуждает преступное действие Израиля, выражает соболезнования братскому Ливану и возлагает полную ответственность на оккупационное образование за серьезные последствия", - говорится в опубликованном заявлении внешнеполитического ведомства Сирии.
https://ria.ru/20240928/traur-1975243613.html
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в мире, тель-авив, сирия, хезболла
В мире, Тель-Авив, Сирия, Хезболла
Сирия возложила на Израиль ответственность за последствия убийства Насруллы
МИД Сирии возложил на Израиль ответственность за последствия убийства Насруллы