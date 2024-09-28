https://ria.ru/20240928/konflikt-1975270718.html

Сирия возложила на Израиль ответственность за последствия убийства Насруллы

Сирия возложила на Израиль ответственность за последствия убийства Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024

Сирия возложила на Израиль ответственность за последствия убийства Насруллы

Дамаск возлагает полную ответственность на Тель-Авив за любые последствия, которые могут произойти в связи с убийством лидера ливанского движения "Хезболлах"... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T19:23

2024-09-28T19:23

2024-09-28T19:24

в мире

тель-авив

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БЕЙРУТ, 28 сен — РИА Новости. Дамаск возлагает полную ответственность на Тель-Авив за любые последствия, которые могут произойти в связи с убийством лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, заявил в субботу МИД Сирии.Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута."Сирия решительно осуждает преступное действие Израиля, выражает соболезнования братскому Ливану и возлагает полную ответственность на оккупационное образование за серьезные последствия", - говорится в опубликованном заявлении внешнеполитического ведомства Сирии.

https://ria.ru/20240928/traur-1975243613.html

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в мире, тель-авив, сирия, хезболла