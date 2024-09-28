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Сирия возложила на Израиль ответственность за последствия убийства Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
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19:23 28.09.2024 (обновлено: 19:24 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/konflikt-1975270718.html
Сирия возложила на Израиль ответственность за последствия убийства Насруллы
Сирия возложила на Израиль ответственность за последствия убийства Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
Сирия возложила на Израиль ответственность за последствия убийства Насруллы
Дамаск возлагает полную ответственность на Тель-Авив за любые последствия, которые могут произойти в связи с убийством лидера ливанского движения "Хезболлах"... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:23
2024-09-28T19:24
в мире
тель-авив
сирия
хезболла
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БЕЙРУТ, 28 сен — РИА Новости. Дамаск возлагает полную ответственность на Тель-Авив за любые последствия, которые могут произойти в связи с убийством лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, заявил в субботу МИД Сирии.Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута."Сирия решительно осуждает преступное действие Израиля, выражает соболезнования братскому Ливану и возлагает полную ответственность на оккупационное образование за серьезные последствия", - говорится в опубликованном заявлении внешнеполитического ведомства Сирии.
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в мире, тель-авив, сирия, хезболла
В мире, Тель-Авив, Сирия, Хезболла
Сирия возложила на Израиль ответственность за последствия убийства Насруллы

МИД Сирии возложил на Израиль ответственность за последствия убийства Насруллы

© AP Photo / Bilal HusseinГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 28 сен — РИА Новости. Дамаск возлагает полную ответственность на Тель-Авив за любые последствия, которые могут произойти в связи с убийством лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, заявил в субботу МИД Сирии.
Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
"Сирия решительно осуждает преступное действие Израиля, выражает соболезнования братскому Ливану и возлагает полную ответственность на оккупационное образование за серьезные последствия", - говорится в опубликованном заявлении внешнеполитического ведомства Сирии.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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