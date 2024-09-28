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Хоценко рассказал о передаче газосетей в собственность Омской области

Хоценко рассказал о передаче газосетей в собственность Омской области - РИА Новости, 28.09.2024

Хоценко рассказал о передаче газосетей в собственность Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о передаче комплексов "Омскгоргаза" и "Омскгазсети" из федеральной собственности в... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T11:14

2024-09-28T11:14

2024-09-28T11:14

омская область

омская область

россия

виталий хоценко

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ОМСК, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о передаче комплексов "Омскгоргаза" и "Омскгазсети" из федеральной собственности в областную. Эксплуатацией сетей, принятых на баланс области, займется госпредприятие "Горгаз". "Имущественный комплекс АО "Омскгоргаз" и "Омскгазсеть" передан из федеральной собственности в областную. Распоряжение было подписано председателем правительства России Михаилом Владимировичем Мишустиным. Эксплуатацией газовых сетей, обеспечением безопасного газоснабжения потребителей, подключением новых потребителей, в том числе в рамках президентской программы догазификации, будет заниматься ранее созданное госпредприятие "Горгаз", - сообщил Виталий Хоценко. Директором ""Горгаза" назначен Дмитрий Мишуров. Он будет совмещать эту работу с руководством предприятием "Омскгазстройэксплуация".

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омская область, россия, виталий хоценко