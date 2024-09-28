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Хоценко рассказал о передаче газосетей в собственность Омской области - РИА Новости, 28.09.2024
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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
11:14 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/kompleksy-1975220790.html
Хоценко рассказал о передаче газосетей в собственность Омской области
Хоценко рассказал о передаче газосетей в собственность Омской области - РИА Новости, 28.09.2024
Хоценко рассказал о передаче газосетей в собственность Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о передаче комплексов "Омскгоргаза" и "Омскгазсети" из федеральной собственности в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T11:14
2024-09-28T11:14
омская область
омская область
россия
виталий хоценко
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ОМСК, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о передаче комплексов "Омскгоргаза" и "Омскгазсети" из федеральной собственности в областную. Эксплуатацией сетей, принятых на баланс области, займется госпредприятие "Горгаз". "Имущественный комплекс АО "Омскгоргаз" и "Омскгазсеть" передан из федеральной собственности в областную. Распоряжение было подписано председателем правительства России Михаилом Владимировичем Мишустиным. Эксплуатацией газовых сетей, обеспечением безопасного газоснабжения потребителей, подключением новых потребителей, в том числе в рамках президентской программы догазификации, будет заниматься ранее созданное госпредприятие "Горгаз", - сообщил Виталий Хоценко. Директором ""Горгаза" назначен Дмитрий Мишуров. Он будет совмещать эту работу с руководством предприятием "Омскгазстройэксплуация".
https://ria.ru/20240725/gazifikatsiya-1961866549.html
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омская область, россия, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Россия, Виталий Хоценко

Хоценко рассказал о передаче газосетей в собственность Омской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о передаче комплексов "Омскгоргаза" и "Омскгазсети" из федеральной собственности в областную.
Эксплуатацией сетей, принятых на баланс области, займется госпредприятие "Горгаз".
«
"Имущественный комплекс АО "Омскгоргаз" и "Омскгазсеть" передан из федеральной собственности в областную. Распоряжение было подписано председателем правительства России Михаилом Владимировичем Мишустиным. Эксплуатацией газовых сетей, обеспечением безопасного газоснабжения потребителей, подключением новых потребителей, в том числе в рамках президентской программы догазификации, будет заниматься ранее созданное госпредприятие "Горгаз", - сообщил Виталий Хоценко.
Директором ""Горгаза" назначен Дмитрий Мишуров. Он будет совмещать эту работу с руководством предприятием "Омскгазстройэксплуация".
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание о реализации программы газификации региона - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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Омская областьОмская областьРоссияВиталий Хоценко
 
 
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