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Хоценко рассказал о передаче газосетей в собственность Омской области
Хоценко рассказал о передаче газосетей в собственность Омской области - РИА Новости, 28.09.2024
Хоценко рассказал о передаче газосетей в собственность Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о передаче комплексов "Омскгоргаза" и "Омскгазсети" из федеральной собственности в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T11:14
2024-09-28T11:14
2024-09-28T11:14
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ОМСК, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о передаче комплексов "Омскгоргаза" и "Омскгазсети" из федеральной собственности в областную. Эксплуатацией сетей, принятых на баланс области, займется госпредприятие "Горгаз". "Имущественный комплекс АО "Омскгоргаз" и "Омскгазсеть" передан из федеральной собственности в областную. Распоряжение было подписано председателем правительства России Михаилом Владимировичем Мишустиным. Эксплуатацией газовых сетей, обеспечением безопасного газоснабжения потребителей, подключением новых потребителей, в том числе в рамках президентской программы догазификации, будет заниматься ранее созданное госпредприятие "Горгаз", - сообщил Виталий Хоценко. Директором ""Горгаза" назначен Дмитрий Мишуров. Он будет совмещать эту работу с руководством предприятием "Омскгазстройэксплуация".
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Омская область , Омская область, Россия, Виталий Хоценко