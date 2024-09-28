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В Кишиневе задержали двух человек, обливших краской здание правительства - РИА Новости, 28.09.2024
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17:25 28.09.2024 (обновлено: 17:31 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/kishinev-1975258772.html
В Кишиневе задержали двух человек, обливших краской здание правительства
В Кишиневе задержали двух человек, обливших краской здание правительства - РИА Новости, 28.09.2024
В Кишиневе задержали двух человек, обливших краской здание правительства
Два молодых человека, которые облили в Кишиневе краской здания правительства и министерства труда, получили по 20 суток ареста каждый, сообщили в полиции. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T17:25
2024-09-28T17:31
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КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Два молодых человека, которые облили в Кишиневе краской здания правительства и министерства труда, получили по 20 суток ареста каждый, сообщили в полиции. В пятницу молдавская полиция сообщила, что задержала двух молодых людей в возрасте 20 лет и 21 года за то, что они облили краской здания министерства труда и правительства. В правоохранительных органах отметили, что они были доставлены в инспекторат полиции для документирования. "Двое молодых людей 20 и 21 года, задержанные за вандализм в государственных учреждениях с целью дестабилизации, получили сегодня по 20 суток ареста каждый", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале полиции. Ранее в субботу молдавская полиция сообщила, что были облиты краской еще два здания в Кишиневе - общественной телерадиокомпании "Молдова 1" и Высшей судебной палаты. Неделей ранее неизвестные облили краской двери Центризбиркома Молдавии. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html
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в мире, кишинев, молдавия, майя санду, возрождение
В мире, Кишинев, Молдавия, Майя Санду, Возрождение
В Кишиневе задержали двух человек, обливших краской здание правительства

В Кишиневе 2 человек, обливших краской здание Минтруда, задержали на 20 дней

© iStock.com / kulaginaЛюди на улице в Кишиневе, Молдова
Люди на улице в Кишиневе, Молдова - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© iStock.com / kulagina
Люди на улице в Кишиневе, Молдова. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Два молодых человека, которые облили в Кишиневе краской здания правительства и министерства труда, получили по 20 суток ареста каждый, сообщили в полиции.
В пятницу молдавская полиция сообщила, что задержала двух молодых людей в возрасте 20 лет и 21 года за то, что они облили краской здания министерства труда и правительства. В правоохранительных органах отметили, что они были доставлены в инспекторат полиции для документирования.
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"Двое молодых людей 20 и 21 года, задержанные за вандализм в государственных учреждениях с целью дестабилизации, получили сегодня по 20 суток ареста каждый", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале полиции.
Ранее в субботу молдавская полиция сообщила, что были облиты краской еще два здания в Кишиневе - общественной телерадиокомпании "Молдова 1" и Высшей судебной палаты. Неделей ранее неизвестные облили краской двери Центризбиркома Молдавии.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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