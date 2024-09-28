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В Израиле назвали операцию по ликвидации Насруллы "Новый порядок" - РИА Новости, 28.09.2024
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12:22 28.09.2024 (обновлено: 12:23 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/khezbolla-1975227617.html
В Израиле назвали операцию по ликвидации Насруллы "Новый порядок"
В Израиле назвали операцию по ликвидации Насруллы "Новый порядок" - РИА Новости, 28.09.2024
В Израиле назвали операцию по ликвидации Насруллы "Новый порядок"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) присвоила название операции по ликвидации генерального секретаря движения "Хезболлах" Хасана Насруллы "Новый порядок", сообщается... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:22
2024-09-28T12:23
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) присвоила название операции по ликвидации генерального секретаря движения "Хезболлах" Хасана Насруллы "Новый порядок", сообщается на сайте ЦАХАЛ. Армейская пресс-служба в частности опубликовала видео, на котором военное руководства Израиля, включая начальника Генштаба и министра обороны, заседает в командном центре ВВС и руководят этой операцией. Ранее в субботу армия Израиля официально подтвердила ликвидацию Насруллы в ходе авиаудара по главному штабу "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута, который был осуществлен в пятницу. Отмечалось, что вместе с ним был ликвидирован Али Карки, командующий южным фронтом "Хезболлах". ЦАХАЛ также опубликовал инфографику, из которой следует, что к настоящему моменту все военно-политическое руководство "Хезболлах" было ликвидировано в ходе различных операций. Отмечается, что в живых остался последний региональный командир "Хезболлах" - Абу Али Рида.
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в мире, израиль, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Израиль, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Израиле назвали операцию по ликвидации Насруллы "Новый порядок"

ЦАХАЛ назвал операцию по ликвидации генсека "Хезболлы" Насруллы "Новый порядок

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) присвоила название операции по ликвидации генерального секретаря движения "Хезболлах" Хасана Насруллы "Новый порядок", сообщается на сайте ЦАХАЛ.
Армейская пресс-служба в частности опубликовала видео, на котором военное руководства Израиля, включая начальника Генштаба и министра обороны, заседает в командном центре ВВС и руководят этой операцией.
Ранее в субботу армия Израиля официально подтвердила ликвидацию Насруллы в ходе авиаудара по главному штабу "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута, который был осуществлен в пятницу. Отмечалось, что вместе с ним был ликвидирован Али Карки, командующий южным фронтом "Хезболлах".
ЦАХАЛ также опубликовал инфографику, из которой следует, что к настоящему моменту все военно-политическое руководство "Хезболлах" было ликвидировано в ходе различных операций. Отмечается, что в живых остался последний региональный командир "Хезболлах" - Абу Али Рида.
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В миреИзраильБейрутХасан НасруллаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Детонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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