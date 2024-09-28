https://ria.ru/20240928/khezbolla-1975196735.html
В "Хезболле" отвергли заявления Израиля об оружии в зданиях под Бейрутом
В "Хезболле" отвергли заявления Израиля об оружии в зданиях под Бейрутом - РИА Новости, 28.09.2024
В "Хезболле" отвергли заявления Израиля об оружии в зданиях под Бейрутом
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" назвало ложью утверждения, что в зданиях в южном пригороде Бейрута, по которым ВВС Израиля наносят удары в эти часы,... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T02:11
2024-09-28T02:11
2024-09-28T02:14
бейрут
хезболла
взрыв на азс в махачкале
в мире
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974947838_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_122c84de197b04cdec44c1713b0b6a37.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" назвало ложью утверждения, что в зданиях в южном пригороде Бейрута, по которым ВВС Израиля наносят удары в эти часы, хранится оружие.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей двух кварталов южного пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах", после чего стала наносить авиаудары по этим кварталам."Лживые заявления противника о наличии оружия или схронов оружия в жилых домах, которые он только что подверг обстрелу в южном пригороде Бейрута, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении движения, опубликованном в Telegram-канале "исламского сопротивления".Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.
https://ria.ru/20240927/livan-1975169890.html
бейрут
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974947838_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3eaa845f108fc65a41a849543207e3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бейрут, хезболла, взрыв на азс в махачкале, в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Бейрут, Хезболла, Взрыв на АЗС в Махачкале, В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В "Хезболле" отвергли заявления Израиля об оружии в зданиях под Бейрутом
"Хезболла" назвала заявления об оружии в зданиях пригорода Бейрута ложью
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" назвало ложью утверждения, что в зданиях в южном пригороде Бейрута, по которым ВВС Израиля наносят удары в эти часы, хранится оружие.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей двух кварталов южного пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах", после чего стала наносить авиаудары по этим кварталам.
"Лживые заявления противника о наличии оружия или схронов оружия в жилых домах, которые он только что подверг обстрелу в южном пригороде Бейрута, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении движения, опубликованном в Telegram-канале "исламского сопротивления".
Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.