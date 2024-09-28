https://ria.ru/20240928/khezbolla-1975196735.html

В "Хезболле" отвергли заявления Израиля об оружии в зданиях под Бейрутом

В "Хезболле" отвергли заявления Израиля об оружии в зданиях под Бейрутом - РИА Новости, 28.09.2024

В "Хезболле" отвергли заявления Израиля об оружии в зданиях под Бейрутом

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" назвало ложью утверждения, что в зданиях в южном пригороде Бейрута, по которым ВВС Израиля наносят удары в эти часы,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T02:11

2024-09-28T02:11

2024-09-28T02:14

бейрут

хезболла

взрыв на азс в махачкале

в мире

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974947838_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_122c84de197b04cdec44c1713b0b6a37.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" назвало ложью утверждения, что в зданиях в южном пригороде Бейрута, по которым ВВС Израиля наносят удары в эти часы, хранится оружие.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей двух кварталов южного пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах", после чего стала наносить авиаудары по этим кварталам."Лживые заявления противника о наличии оружия или схронов оружия в жилых домах, которые он только что подверг обстрелу в южном пригороде Бейрута, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении движения, опубликованном в Telegram-канале "исламского сопротивления".Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.

https://ria.ru/20240927/livan-1975169890.html

бейрут

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бейрут, хезболла, взрыв на азс в махачкале, в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024