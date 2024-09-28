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Израиль попросил США помочь удержать Иран от атаки, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2024
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19:46 28.09.2024 (обновлено: 20:08 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/izrail-1975272941.html
Израиль попросил США помочь удержать Иран от атаки, пишут СМИ
Израиль попросил США помочь удержать Иран от атаки, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2024
Израиль попросил США помочь удержать Иран от атаки, пишут СМИ
Израиль обратился к США с просьбой предотвратить атаку со стороны Ирана в ответ на убийства лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:46
2024-09-28T20:08
в мире
израиль
сша
иран
хезболла
хасан насрулла
ллойд остин
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Израиль обратился к США с просьбой предотвратить атаку со стороны Ирана в ответ на убийства лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и командующего силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Аббаса Нилфорушана, сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники."Израиль попросил США предпринять шаги, чтобы удержать Иран от атаки на Израиль в ответ на израильский авиаудар по Бейруту, в результате которого погибли лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла и высокопоставленный иранский генерал", - говорится на сайте портала со ссылкой на чиновников из Израиля и США.По данным портала, министр обороны Израиля Йоав Галлант в разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином после атаки в пятницу попросил США предпринять оперативные шаги и выступить с публичными заявлениями, чтобы удержать Иран от атаки на Израиль.
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в мире, израиль, сша, иран, хезболла, хасан насрулла, ллойд остин
В мире, Израиль, США, Иран, Хезболла, Хасан Насрулла, Ллойд Остин
Израиль попросил США помочь удержать Иран от атаки, пишут СМИ

СМИ: Израиль попросил США помочь удержать Иран от атаки после смерти Насруллы

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Израиль обратился к США с просьбой предотвратить атаку со стороны Ирана в ответ на убийства лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и командующего силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Аббаса Нилфорушана, сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники.
"Израиль попросил США предпринять шаги, чтобы удержать Иран от атаки на Израиль в ответ на израильский авиаудар по Бейруту, в результате которого погибли лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла и высокопоставленный иранский генерал", - говорится на сайте портала со ссылкой на чиновников из Израиля и США.
По данным портала, министр обороны Израиля Йоав Галлант в разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином после атаки в пятницу попросил США предпринять оперативные шаги и выступить с публичными заявлениями, чтобы удержать Иран от атаки на Израиль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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В миреИзраильСШАИранХезболлаХасан НасруллаЛлойд Остин
 
 
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