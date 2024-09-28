https://ria.ru/20240928/izrail-1975272941.html

Израиль попросил США помочь удержать Иран от атаки, пишут СМИ

Израиль попросил США помочь удержать Иран от атаки, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2024

Израиль попросил США помочь удержать Иран от атаки, пишут СМИ

Израиль обратился к США с просьбой предотвратить атаку со стороны Ирана в ответ на убийства лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T19:46

2024-09-28T19:46

2024-09-28T20:08

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израиль

сша

иран

хезболла

хасан насрулла

ллойд остин

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Израиль обратился к США с просьбой предотвратить атаку со стороны Ирана в ответ на убийства лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и командующего силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Аббаса Нилфорушана, сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники."Израиль попросил США предпринять шаги, чтобы удержать Иран от атаки на Израиль в ответ на израильский авиаудар по Бейруту, в результате которого погибли лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла и высокопоставленный иранский генерал", - говорится на сайте портала со ссылкой на чиновников из Израиля и США.По данным портала, министр обороны Израиля Йоав Галлант в разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином после атаки в пятницу попросил США предпринять оперативные шаги и выступить с публичными заявлениями, чтобы удержать Иран от атаки на Израиль.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

израиль

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в мире, израиль, сша, иран, хезболла, хасан насрулла, ллойд остин