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Глава МИД Израиля назвал ликвидацию Насруллы оправданным действием

Глава МИД Израиля назвал ликвидацию Насруллы оправданным действием - РИА Новости, 28.09.2024

Глава МИД Израиля назвал ликвидацию Насруллы оправданным действием

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что считает ликвидацию главы "Хезболлы" Хасана Насруллы одним из самых оправданных действий Израиля по борьбе с... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T17:33

2024-09-28T17:33

2024-09-28T17:33

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что считает ликвидацию главы "Хезболлы" Хасана Насруллы одним из самых оправданных действий Израиля по борьбе с терроризмом. "Устранение архитеррориста Насруллы - одно из самых оправданных действий Израиля по борьбе с терроризмом. Насрулла, посвятивший свою жизнь уничтожению Израиля и руководивший более 30 лет - до самого последнего дня - террористической деятельностью против Израиля, заслужил такую участь", - подчеркнул Кац, его слова распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства. В субботу армия Израиля официально подтвердила ликвидацию Насруллы в ходе авиаудара по главному штабу "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута, который был осуществлен в пятницу. Отмечалось, что вместе с ним был ликвидирован Али Карки, командующий южным фронтом "Хезболлы". Гибель своего лидера позднее подтвердили и в "Хезболле". Насрулла стал генеральным секретарем организации в 1992 году. Под его руководством шиитское движение усилило свое влияние в Ливане и расширило свои военные и политические возможности. С 1980-х годов движение "Хезболла" считается ответственным за десятки террористических атак в разных странах на граждан Израиля, США, Франции и других государств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, бейрут, ливан, хасан насрулла, исраэль кац, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024