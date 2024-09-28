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Глава МИД Израиля назвал ликвидацию Насруллы оправданным действием - РИА Новости, 28.09.2024
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17:33 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/izrail-1975259174.html
Глава МИД Израиля назвал ликвидацию Насруллы оправданным действием
Глава МИД Израиля назвал ликвидацию Насруллы оправданным действием - РИА Новости, 28.09.2024
Глава МИД Израиля назвал ликвидацию Насруллы оправданным действием
Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что считает ликвидацию главы "Хезболлы" Хасана Насруллы одним из самых оправданных действий Израиля по борьбе с... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T17:33
2024-09-28T17:33
в мире
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хасан насрулла
исраэль кац
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что считает ликвидацию главы "Хезболлы" Хасана Насруллы одним из самых оправданных действий Израиля по борьбе с терроризмом. "Устранение архитеррориста Насруллы - одно из самых оправданных действий Израиля по борьбе с терроризмом. Насрулла, посвятивший свою жизнь уничтожению Израиля и руководивший более 30 лет - до самого последнего дня - террористической деятельностью против Израиля, заслужил такую участь", - подчеркнул Кац, его слова распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства. В субботу армия Израиля официально подтвердила ликвидацию Насруллы в ходе авиаудара по главному штабу "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута, который был осуществлен в пятницу. Отмечалось, что вместе с ним был ликвидирован Али Карки, командующий южным фронтом "Хезболлы". Гибель своего лидера позднее подтвердили и в "Хезболле". Насрулла стал генеральным секретарем организации в 1992 году. Под его руководством шиитское движение усилило свое влияние в Ливане и расширило свои военные и политические возможности. С 1980-х годов движение "Хезболла" считается ответственным за десятки террористических атак в разных странах на граждан Израиля, США, Франции и других государств.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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в мире, израиль, бейрут, ливан, хасан насрулла, исраэль кац, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Хасан Насрулла, Исраэль Кац, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Глава МИД Израиля назвал ликвидацию Насруллы оправданным действием

Глава МИД Кац назвал ликвидацию Насруллы Израилем оправданным действием

© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolМинистр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что считает ликвидацию главы "Хезболлы" Хасана Насруллы одним из самых оправданных действий Израиля по борьбе с терроризмом.
"Устранение архитеррориста Насруллы - одно из самых оправданных действий Израиля по борьбе с терроризмом. Насрулла, посвятивший свою жизнь уничтожению Израиля и руководивший более 30 лет - до самого последнего дня - террористической деятельностью против Израиля, заслужил такую участь", - подчеркнул Кац, его слова распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
В субботу армия Израиля официально подтвердила ликвидацию Насруллы в ходе авиаудара по главному штабу "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута, который был осуществлен в пятницу. Отмечалось, что вместе с ним был ликвидирован Али Карки, командующий южным фронтом "Хезболлы". Гибель своего лидера позднее подтвердили и в "Хезболле".
Насрулла стал генеральным секретарем организации в 1992 году. Под его руководством шиитское движение усилило свое влияние в Ливане и расширило свои военные и политические возможности. С 1980-х годов движение "Хезболла" считается ответственным за десятки террористических атак в разных странах на граждан Израиля, США, Франции и других государств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Самый опасный человек на земле начинает новую войну
24 сентября, 08:00
 
В миреИзраильБейрутЛиванХасан НасруллаИсраэль КацХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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