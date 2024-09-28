Глава МИД Израиля назвал ликвидацию Насруллы оправданным действием
Глава МИД Кац назвал ликвидацию Насруллы Израилем оправданным действием
© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolМинистр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что считает ликвидацию главы "Хезболлы" Хасана Насруллы одним из самых оправданных действий Израиля по борьбе с терроризмом.
"Устранение архитеррориста Насруллы - одно из самых оправданных действий Израиля по борьбе с терроризмом. Насрулла, посвятивший свою жизнь уничтожению Израиля и руководивший более 30 лет - до самого последнего дня - террористической деятельностью против Израиля, заслужил такую участь", - подчеркнул Кац, его слова распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
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В субботу армия Израиля официально подтвердила ликвидацию Насруллы в ходе авиаудара по главному штабу "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута, который был осуществлен в пятницу. Отмечалось, что вместе с ним был ликвидирован Али Карки, командующий южным фронтом "Хезболлы". Гибель своего лидера позднее подтвердили и в "Хезболле".
Насрулла стал генеральным секретарем организации в 1992 году. Под его руководством шиитское движение усилило свое влияние в Ливане и расширило свои военные и политические возможности. С 1980-х годов движение "Хезболла" считается ответственным за десятки террористических атак в разных странах на граждан Израиля, США, Франции и других государств.
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