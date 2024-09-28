https://ria.ru/20240928/izrail-1975253119.html
В Израиле утвердили планы дальнейших действий на ливанском фронте
В Израиле утвердили планы дальнейших действий на ливанском фронте - РИА Новости, 28.09.2024
В Израиле утвердили планы дальнейших действий на ливанском фронте
Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил об утверждении дальнейших действий на ливанском фронте, отметив, что впереди страну ждут... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T16:44
2024-09-28T16:44
2024-09-28T16:57
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
ливан
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен — РИА Новости. Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил об утверждении дальнейших действий на ливанском фронте, отметив, что впереди страну ждут сложные дни."Я только что завершил оценку ситуации и одобрил планы в Северном командовании. Нас ждут сложные дни. Армия обороны Израиля находится на пике готовности как в обороне, так и в нападении на всех фронтах и готова к тому, что будет дальше", — приводит его слова пресс-служба армии.Халеви добавил, что армия готова дальше бороться с "Хезболлой"."Мы полны решимости продолжать уничтожать террористическую организацию "Хезболла" и продолжать борьбу. У нас впереди еще много миссий на всех фронтах — уничтожение террористических организаций и их возможностей, возвращение заложников ... а также безопасное возвращение жителей севера и юга в свои дома", - добавил военачальник.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Ливан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В Израиле утвердили планы дальнейших действий на ливанском фронте
Израильский генштаб утвердил планы дальнейших действий на ливанском фронте