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Израильские СМИ назвали причину удара ЦАХАЛ по лидеру "Хезболлы"
Израильские СМИ назвали причину удара ЦАХАЛ по лидеру "Хезболлы" - РИА Новости, 28.09.2024
Израильские СМИ назвали причину удара ЦАХАЛ по лидеру "Хезболлы"
ЦАХАЛ нанес удар по лидеру "Хезболлы" Хасану Насрулле из-за его нежелание прекращать атаковать Израиль, пишет портал Axios со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T13:37
2024-09-28T13:37
2024-09-28T13:42
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ЦАХАЛ нанес удар по лидеру "Хезболлы" Хасану Насрулле из-за его нежелание прекращать атаковать Израиль, пишет портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника."Один из чиновников сказал, что мотивом атаки было то, что Насрулла не хотел отделять "Хезболлу" от ХАМАС в Газе и прекращать боевые действия на северной границе", — говорится в публикации.В субботу Армия обороны Израиля заявила, что генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла ликвидирован при авиаударе по штабу организации в Бейруте.Позже стало известно, что ЦАХАЛ присвоил операции по ликвидации Насруллы название "Новый порядок".На фоне сообщений о гибели генсека "Хезболлы" верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в безопасное место c повышенными мерами безопасности.Накануне в Бейруте прогремела серия примерно из десяти взрывов. Среди прочего, израильские ВВС нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия.По словам израильского чиновника, Тель-Авив предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. При этом президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не знал об операции и не участвовал в ней.
https://ria.ru/20240928/tsakhal-1975197348.html
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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан, бейрут, иран, хасан насрулла, али хаменеи, джо байден, хезболла, хамас
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Ливан, Бейрут, Иран, Хасан Насрулла, Али Хаменеи, Джо Байден, Хезболла, ХАМАС
Израильские СМИ назвали причину удара ЦАХАЛ по лидеру "Хезболлы"
Axios: ЦАХАЛ ударил по Насрулле из-за отказа прекратить атаки на Израиль
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
ЦАХАЛ нанес удар по лидеру "Хезболлы" Хасану Насрулле из-за его нежелание прекращать атаковать Израиль, пишет портал Axios
со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
"Один из чиновников сказал, что мотивом атаки было то, что Насрулла не хотел отделять "Хезболлу" от ХАМАС в Газе и прекращать боевые действия на северной границе", — говорится в публикации.
В субботу Армия обороны Израиля заявила, что генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла ликвидирован при авиаударе по штабу организации в Бейруте.
Позже стало известно, что ЦАХАЛ присвоил операции по ликвидации Насруллы название "Новый порядок".
На фоне сообщений о гибели генсека "Хезболлы" верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в безопасное место c повышенными мерами безопасности.
Накануне в Бейруте прогремела серия примерно из десяти взрывов. Среди прочего, израильские ВВС нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия.
По словам израильского чиновника, Тель-Авив предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. При этом президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не знал об операции и не участвовал в ней.