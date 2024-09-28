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Израильские СМИ назвали причину удара ЦАХАЛ по лидеру "Хезболлы" - РИА Новости, 28.09.2024
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13:37 28.09.2024 (обновлено: 13:42 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/izrail-1975234837.html
Израильские СМИ назвали причину удара ЦАХАЛ по лидеру "Хезболлы"
Израильские СМИ назвали причину удара ЦАХАЛ по лидеру "Хезболлы" - РИА Новости, 28.09.2024
Израильские СМИ назвали причину удара ЦАХАЛ по лидеру "Хезболлы"
ЦАХАЛ нанес удар по лидеру "Хезболлы" Хасану Насрулле из-за его нежелание прекращать атаковать Израиль, пишет портал Axios со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T13:37
2024-09-28T13:42
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
ливан
бейрут
иран
хасан насрулла
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907293235_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ee44e387ead62f442595fe8e74922f2.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ЦАХАЛ нанес удар по лидеру "Хезболлы" Хасану Насрулле из-за его нежелание прекращать атаковать Израиль, пишет портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника."Один из чиновников сказал, что мотивом атаки было то, что Насрулла не хотел отделять "Хезболлу" от ХАМАС в Газе и прекращать боевые действия на северной границе", — говорится в публикации.В субботу Армия обороны Израиля заявила, что генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла ликвидирован при авиаударе по штабу организации в Бейруте.Позже стало известно, что ЦАХАЛ присвоил операции по ликвидации Насруллы название "Новый порядок".На фоне сообщений о гибели генсека "Хезболлы" верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в безопасное место c повышенными мерами безопасности.Накануне в Бейруте прогремела серия примерно из десяти взрывов. Среди прочего, израильские ВВС нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия.По словам израильского чиновника, Тель-Авив предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. При этом президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не знал об операции и не участвовал в ней.
https://ria.ru/20240928/tsakhal-1975197348.html
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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан, бейрут, иран, хасан насрулла, али хаменеи, джо байден, хезболла, хамас
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Ливан, Бейрут, Иран, Хасан Насрулла, Али Хаменеи, Джо Байден, Хезболла, ХАМАС
Израильские СМИ назвали причину удара ЦАХАЛ по лидеру "Хезболлы"

Axios: ЦАХАЛ ударил по Насрулле из-за отказа прекратить атаки на Израиль

© AP Photo / Hussein MallaЛюди смотрят выступление главы ливанской "Хезболлы" Хасана Насруллы в Бейруте
Люди смотрят выступление главы ливанской Хезболлы Хасана Насруллы в Бейруте - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Люди смотрят выступление главы ливанской "Хезболлы" Хасана Насруллы в Бейруте. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ЦАХАЛ нанес удар по лидеру "Хезболлы" Хасану Насрулле из-за его нежелание прекращать атаковать Израиль, пишет портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
"Один из чиновников сказал, что мотивом атаки было то, что Насрулла не хотел отделять "Хезболлу" от ХАМАС в Газе и прекращать боевые действия на северной границе", — говорится в публикации.
Последствия израильского удара по Бейруту - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
ЦАХАЛ заявил о ликвидации ряда командиров "Хезболлы" на юге Ливана
Вчера, 02:39
В субботу Армия обороны Израиля заявила, что генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла ликвидирован при авиаударе по штабу организации в Бейруте.
Позже стало известно, что ЦАХАЛ присвоил операции по ликвидации Насруллы название "Новый порядок".
На фоне сообщений о гибели генсека "Хезболлы" верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в безопасное место c повышенными мерами безопасности.
Накануне в Бейруте прогремела серия примерно из десяти взрывов. Среди прочего, израильские ВВС нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия.
По словам израильского чиновника, Тель-Авив предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. При этом президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не знал об операции и не участвовал в ней.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
 
В миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильЛиванБейрутИранХасан НасруллаАли ХаменеиДжо БайденХезболлаХАМАС
 
 
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