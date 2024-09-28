https://ria.ru/20240928/izrail-1975234837.html

Израильские СМИ назвали причину удара ЦАХАЛ по лидеру "Хезболлы"

Израильские СМИ назвали причину удара ЦАХАЛ по лидеру "Хезболлы" - РИА Новости, 28.09.2024

Израильские СМИ назвали причину удара ЦАХАЛ по лидеру "Хезболлы"

ЦАХАЛ нанес удар по лидеру "Хезболлы" Хасану Насрулле из-за его нежелание прекращать атаковать Израиль, пишет портал Axios со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T13:37

2024-09-28T13:37

2024-09-28T13:42

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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хасан насрулла

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ЦАХАЛ нанес удар по лидеру "Хезболлы" Хасану Насрулле из-за его нежелание прекращать атаковать Израиль, пишет портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника."Один из чиновников сказал, что мотивом атаки было то, что Насрулла не хотел отделять "Хезболлу" от ХАМАС в Газе и прекращать боевые действия на северной границе", — говорится в публикации.В субботу Армия обороны Израиля заявила, что генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла ликвидирован при авиаударе по штабу организации в Бейруте.Позже стало известно, что ЦАХАЛ присвоил операции по ликвидации Насруллы название "Новый порядок".На фоне сообщений о гибели генсека "Хезболлы" верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в безопасное место c повышенными мерами безопасности.Накануне в Бейруте прогремела серия примерно из десяти взрывов. Среди прочего, израильские ВВС нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия.По словам израильского чиновника, Тель-Авив предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. При этом президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не знал об операции и не участвовал в ней.

https://ria.ru/20240928/tsakhal-1975197348.html

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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан, бейрут, иран, хасан насрулла, али хаменеи, джо байден, хезболла, хамас