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Израиль не даст "Хезболле" получать оружие через аэропорт Бейрута
Израиль не даст "Хезболле" получать оружие через аэропорт Бейрута - РИА Новости, 28.09.2024
Израиль не даст "Хезболле" получать оружие через аэропорт Бейрута
ВВС Израиля патрулируют район международного аэропорта Бейрута с целью не допустить посадку самолетов, на борту которых могут быть вооружения для движения... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T01:57
2024-09-28T01:57
2024-09-28T01:57
бейрут
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хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. ВВС Израиля патрулируют район международного аэропорта Бейрута с целью не допустить посадку самолетов, на борту которых могут быть вооружения для движения "Хезболлах", сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. "Мы ни в коем случае не допустим передачи оружия ... "Хезболлах". Мы знаем о поставках иранского оружия ... и препятствуем им. Самолеты ВВС сейчас патрулируют район бейрутского аэропорта. До сих пор государство Ливан, в отличие от Сирии, на протяжении многих лет вело себя ответственно и не позволяло переброску оружия через гражданский аэропорт. Заранее заявляем – мы не позволим враждебным самолетам с оружием приземляться в гражданском аэропорту Бейрута. Это гражданский аэропорт для гражданского использования, и его необходимо сохранить в таком виде", - заявил Хагари на брифинге.
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бейрут, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Бейрут, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Израиль не даст "Хезболле" получать оружие через аэропорт Бейрута
ЦАХАЛ: ВВС Израиля не дадут "Хезболле" получать оружие через аэропорт Бейрута