https://ria.ru/20240928/israel-1975290206.html
СМИ раскрыли причины израильского удара по генсеку "Хезболлы"
СМИ раскрыли причины израильского удара по генсеку "Хезболлы" - РИА Новости, 28.09.2024
СМИ раскрыли причины израильского удара по генсеку "Хезболлы"
Израиль решил убить генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу из-за того, что он не соглашался остановить столкновения на границе Израиля и... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:03
2024-09-28T23:03
2024-09-28T23:03
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Израиль решил убить генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу из-за того, что он не соглашался остановить столкновения на границе Израиля и Ливана, пока Израиль не прекратит войну в секторе Газа, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на израильского чиновника. "Израиль принял решение уничтожить Насруллу после того, как пришел к выводу, что он не примет дипломатического решения об остановке боев на израильско-ливанской границе, которое не было бы привязано к прекращению войны в секторе Газа", - указывает телеканал. Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ раскрыли причины израильского удара по генсеку "Хезболлы"
NBC News: Насруллу убили из-за столкновений на границе Израиля и Ливана
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Израиль решил убить генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу из-за того, что он не соглашался остановить столкновения на границе Израиля и Ливана, пока Израиль не прекратит войну в секторе Газа, сообщает телеканал NBC News
со ссылкой на израильского чиновника.
"Израиль принял решение уничтожить Насруллу после того, как пришел к выводу, что он не примет дипломатического решения об остановке боев на израильско-ливанской границе, которое не было бы привязано к прекращению войны в секторе Газа", - указывает телеканал.
Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута
.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН
по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива
, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.