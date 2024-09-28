https://ria.ru/20240928/israel-1975282514.html
Лавров заявил, что не видит желания Израиля выполнять мирные планы
Лавров заявил, что не видит желания Израиля выполнять мирные планы - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров заявил, что не видит желания Израиля выполнять мирные планы
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит желания Израиля выполнять какие-либо мирные планы. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T21:17
2024-09-28T21:17
2024-09-28T21:17
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ООН, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит желания Израиля выполнять какие-либо мирные планы. "Я не вижу желания Израиля выполнять какие-либо мирные планы", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, комментируя вопрос о возможности применения резолюции 2735 в условиях эскалации. Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США (2735) с изложенным ранее президентом Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран, Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял".
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Лавров заявил, что не видит желания Израиля выполнять мирные планы
Глава МИД РФ Лавров заявил, что не видит желания Израиля выполнять мирные планы