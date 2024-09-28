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Лавров заявил, что не видит желания Израиля выполнять мирные планы - РИА Новости, 28.09.2024
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21:17 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/israel-1975282514.html
Лавров заявил, что не видит желания Израиля выполнять мирные планы
Лавров заявил, что не видит желания Израиля выполнять мирные планы - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров заявил, что не видит желания Израиля выполнять мирные планы
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит желания Израиля выполнять какие-либо мирные планы. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T21:17
2024-09-28T21:17
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ООН, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит желания Израиля выполнять какие-либо мирные планы. "Я не вижу желания Израиля выполнять какие-либо мирные планы", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, комментируя вопрос о возможности применения резолюции 2735 в условиях эскалации. Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США (2735) с изложенным ранее президентом Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран, Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял".
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в мире, израиль, россия, сша, сергей лавров, джо байден, оон, генеральная ассамблея оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, США, Сергей Лавров, Джо Байден, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Лавров заявил, что не видит желания Израиля выполнять мирные планы

Глава МИД РФ Лавров заявил, что не видит желания Израиля выполнять мирные планы

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан. Архивное фото
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ООН, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит желания Израиля выполнять какие-либо мирные планы.
"Я не вижу желания Израиля выполнять какие-либо мирные планы", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, комментируя вопрос о возможности применения резолюции 2735 в условиях эскалации.
Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США (2735) с изложенным ранее президентом Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран, Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял".
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