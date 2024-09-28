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Израиль готовится к ограниченной наземной операции в Ливане, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2024
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21:09 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/israel-1975281343.html
Израиль готовится к ограниченной наземной операции в Ливане, пишут СМИ
Израиль готовится к ограниченной наземной операции в Ливане, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2024
Израиль готовится к ограниченной наземной операции в Ливане, пишут СМИ
Израиль готовится к ограниченной наземной операции в Ливане, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванного представителя администрации США. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T21:09
2024-09-28T21:09
в мире
израиль
ливан
россия
хасан насрулла
хезболла
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Израиль готовится к ограниченной наземной операции в Ливане, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванного представителя администрации США. "Израиль готовится к очень ограниченному наземному вторжению в Ливан", - говорится в сообщении. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Россия осудила убийство Насруллы и призвала Израиль прекратить огонь, заявили в МИД РФ. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям гражданских. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.
https://ria.ru/20240928/izrail-1975238276.html
https://ria.ru/20240928/biden-1975273420.html
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в мире, израиль, ливан, россия, хасан насрулла, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Россия, Хасан Насрулла, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль готовится к ограниченной наземной операции в Ливане, пишут СМИ

ABC News: Израиль готовится к ограниченной наземной операции в Ливане

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского авиаудара в Ливане
Дым на месте израильского авиаудара в Ливане - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского авиаудара в Ливане. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Израиль готовится к ограниченной наземной операции в Ливане, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванного представителя администрации США.
"Израиль готовится к очень ограниченному наземному вторжению в Ливан", - говорится в сообщении.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям гражданских. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.
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