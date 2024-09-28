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Иран будет терпеть провокации Израиля до последней стадии, считает эксперт - РИА Новости, 28.09.2024
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20:21 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/iran-1975276593.html
Иран будет терпеть провокации Израиля до последней стадии, считает эксперт
Иран будет терпеть провокации Израиля до последней стадии, считает эксперт - РИА Новости, 28.09.2024
Иран будет терпеть провокации Израиля до последней стадии, считает эксперт
Администрация Тегерана будет терпеть провокации Израиля до последней возможной стадии, а движение "Хезболлах", скорее всего, будет усмирено военным путем после... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T20:21
2024-09-28T20:21
в мире
биньямин нетаньяху
хасан насрулла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
иран
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АНКАРА, 28 сен - РИА Новости. Администрация Тегерана будет терпеть провокации Израиля до последней возможной стадии, а движение "Хезболлах", скорее всего, будет усмирено военным путем после вероятной наземной операции Тель-Авива, считает турецкий аналитик Энгин Озер. Ранее пресс-служба ливанского движения "Хезболлах" подтвердила, что её лидер Хасан Насрулла погиб в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута в минувшую пятницу. "В ближайшие дни или же недели ЦАХАЛ начнет наземную операцию на юге Ливана, этот шаг заставит "Хезболлах" отреагировать более жестко, или, другими словами, "радикализироваться". Можно прогнозировать, что администрация Тегерана будет терпеть провокации Тель-Авива до последней возможной стадии. "Хезболлах", скорее всего, будет усмирено военным путем после операции из-за прекращения иранской помощи и потери престижа в среди народа", - заявил Озер РИА Новости. По его словам, на Ближнем Востоке растут антиизраильские настроения, а нынешняя администрация Тель-Авива проводит политику запугивания с применением силы. "Тель-Авив не может сохранять свою обструкцию в течение длительного времени. Военные потери, понесенные израильской армией в ходе ливанской операции, определят будущее премьера Биньямина Нетаньяху. В израильской общественности существует определенное недовольство в связи с затянувшейся операцией в Газе, относительно неэффективной воздушной системой "Железный купол" и возможной операцией в Ливане. С другой стороны, настойчивое стремление Ирана не вступать в конфликт является еще одной проблемой с точки зрения израильских тезисов",- подчеркнул Озер. По мнению аналитика, Ливан ждут тяжелые дни, поскольку страна, помимо конфликта с Израилем, принимает беженцев и борется с собственными экономическими проблемами после гражданских войн. "Под влиянием своих религиозных убеждений Нетаньяху забыл некоторые гуманитарные концепции и лично усиливает антисемитские настроения в регионе", - отметил собеседник РИА Новости.
https://ria.ru/20240928/traur-1975243613.html
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в мире, биньямин нетаньяху, хасан насрулла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, иран
В мире, Биньямин Нетаньяху, Хасан Насрулла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Иран
Иран будет терпеть провокации Израиля до последней стадии, считает эксперт

Аналитик Озер: Иран будет терпеть провокации Израиля до последней стадии

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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АНКАРА, 28 сен - РИА Новости. Администрация Тегерана будет терпеть провокации Израиля до последней возможной стадии, а движение "Хезболлах", скорее всего, будет усмирено военным путем после вероятной наземной операции Тель-Авива, считает турецкий аналитик Энгин Озер.
Ранее пресс-служба ливанского движения "Хезболлах" подтвердила, что её лидер Хасан Насрулла погиб в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута в минувшую пятницу.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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Вчера, 15:27
"В ближайшие дни или же недели ЦАХАЛ начнет наземную операцию на юге Ливана, этот шаг заставит "Хезболлах" отреагировать более жестко, или, другими словами, "радикализироваться". Можно прогнозировать, что администрация Тегерана будет терпеть провокации Тель-Авива до последней возможной стадии. "Хезболлах", скорее всего, будет усмирено военным путем после операции из-за прекращения иранской помощи и потери престижа в среди народа", - заявил Озер РИА Новости.
По его словам, на Ближнем Востоке растут антиизраильские настроения, а нынешняя администрация Тель-Авива проводит политику запугивания с применением силы.
"Тель-Авив не может сохранять свою обструкцию в течение длительного времени. Военные потери, понесенные израильской армией в ходе ливанской операции, определят будущее премьера Биньямина Нетаньяху. В израильской общественности существует определенное недовольство в связи с затянувшейся операцией в Газе, относительно неэффективной воздушной системой "Железный купол" и возможной операцией в Ливане. С другой стороны, настойчивое стремление Ирана не вступать в конфликт является еще одной проблемой с точки зрения израильских тезисов",- подчеркнул Озер.
По мнению аналитика, Ливан ждут тяжелые дни, поскольку страна, помимо конфликта с Израилем, принимает беженцев и борется с собственными экономическими проблемами после гражданских войн.
"Под влиянием своих религиозных убеждений Нетаньяху забыл некоторые гуманитарные концепции и лично усиливает антисемитские настроения в регионе", - отметил собеседник РИА Новости.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Президент Ирана обвинил США в убийстве лидера "Хезболлы"
Вчера, 20:18
 
В миреБиньямин НетаньяхуХасан НасруллаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильИран
 
 
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