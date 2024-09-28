Рейтинг@Mail.ru
Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/husity-1975286514.html
Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве
Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве - РИА Новости, 28.09.2024
Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что с помощью ракеты "Палестина-2" атаковало аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве, когда... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T21:59
2024-09-28T21:59
в мире
израиль
йемен
тель-авив
биньямин нетаньяху
хасан насрулла
исмаил хания
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105990/06/1059900695_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d4bbc37a7a8b8a87aec3ec991c6ff9c4.jpg
ДОХА, 28 сен — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что с помощью ракеты "Палестина-2" атаковало аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возвращался в Израиль из США. "Военно-воздушные силы Йемена атаковали с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" аэропорт Бен Гурион (Тель-Авив) во время прибытия туда премьер-министра вражеского образования Биньямина Нетаньяху", - отметил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира". Ранее в субботу, выступая по случаю убийства Израилем лидера ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, лидер "Ансар Алла" сказал, что надежды евреев не оправдались после убийства палестинского мученика Исмаила Хании, также их надежды будут обмануты после гибели Хасана Насраллы. Фронты поддержки "будут продолжаться и расти, несмотря на усилия израильского врага, и мы не подведем два дорогих народа в Ливане и Палестине". Премьер Израиля прибыл в страну из США с Генассамблеи ООН после того, как армия Израиля ударом по Бейруту убила лидера движения "Хезболлах" Насруллу.
https://radiosputnik.ru/20240716/khusity-1960131989.html
израиль
йемен
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105990/06/1059900695_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2db409049f127309a65fced72ba40601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, йемен, тель-авив, биньямин нетаньяху, хасан насрулла, исмаил хания, ансар алла, хезболла, генеральная ассамблея оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Йемен, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Хасан Насрулла, Исмаил Хания, Ансар Алла, Хезболла, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве

Хуситы атаковали аэропорт в Тель-Авиве при возвращении Нетаньяху из США

© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Dan Balilty
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 28 сен — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что с помощью ракеты "Палестина-2" атаковало аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возвращался в Израиль из США.
"Военно-воздушные силы Йемена атаковали с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" аэропорт Бен Гурион (Тель-Авив) во время прибытия туда премьер-министра вражеского образования Биньямина Нетаньяху", - отметил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".
Ранее в субботу, выступая по случаю убийства Израилем лидера ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, лидер "Ансар Алла" сказал, что надежды евреев не оправдались после убийства палестинского мученика Исмаила Хании, также их надежды будут обмануты после гибели Хасана Насраллы. Фронты поддержки "будут продолжаться и расти, несмотря на усилия израильского врага, и мы не подведем два дорогих народа в Ливане и Палестине".
Премьер Израиля прибыл в страну из США с Генассамблеи ООН после того, как армия Израиля ударом по Бейруту убила лидера движения "Хезболлах" Насруллу.
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
"Речь идет о спасении цивилизации". Кто такие хуситы?
16 июля, 22:36
 
В миреИзраильЙеменТель-АвивБиньямин НетаньяхуХасан НасруллаИсмаил ХанияАнсар АллаХезболлаГенеральная Ассамблея ООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала