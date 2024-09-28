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Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве

Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве - РИА Новости, 28.09.2024

Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что с помощью ракеты "Палестина-2" атаковало аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве, когда... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T21:59

2024-09-28T21:59

2024-09-28T21:59

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хасан насрулла

исмаил хания

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ДОХА, 28 сен — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что с помощью ракеты "Палестина-2" атаковало аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возвращался в Израиль из США. "Военно-воздушные силы Йемена атаковали с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" аэропорт Бен Гурион (Тель-Авив) во время прибытия туда премьер-министра вражеского образования Биньямина Нетаньяху", - отметил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира". Ранее в субботу, выступая по случаю убийства Израилем лидера ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, лидер "Ансар Алла" сказал, что надежды евреев не оправдались после убийства палестинского мученика Исмаила Хании, также их надежды будут обмануты после гибели Хасана Насраллы. Фронты поддержки "будут продолжаться и расти, несмотря на усилия израильского врага, и мы не подведем два дорогих народа в Ливане и Палестине". Премьер Израиля прибыл в страну из США с Генассамблеи ООН после того, как армия Израиля ударом по Бейруту убила лидера движения "Хезболлах" Насруллу.

https://radiosputnik.ru/20240716/khusity-1960131989.html

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в мире, израиль, йемен, тель-авив, биньямин нетаньяху, хасан насрулла, исмаил хания, ансар алла, хезболла, генеральная ассамблея оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024